Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 24/05/2017- (Niger, Burkina Faso, Bénin, Sénégal : justice, Inoussa Kanazoé, société, économie, banque… )

Niger : Affaire Amadou Djibo, verdict attendu le 26 mai



L’affaire Amadou Djibo, ouvert devant le tribunal de grande instance de Niamey, a été mise en délibéré pour le 26 mai 2017. Membre de l’opposition M. Dijibo est le leader du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République (FRDDR), Amadou Djibo, est accusé de « complot » contre le régime du président Mahamadou Issoufou.



Burkina Faso : l’homme d’affaires Kanazoé libéré sous caution



L’homme d'affaires burkinabè Inoussa Kanazoé, inculpé notamment pour « blanchiment de capitaux », a été libéré mardi 23 mai 2017 sous caution, apprend-on de source judiciaire. Selon l’AFP, c’est une caution de 700 millions FCFA qui a été payée par le magnat de la cimenterie, toutefois la justice maintient les charges retenues contre lui. M. Kanazoé est inculpé pour « blanchiment de capitaux », « fraude fiscale » et « abus de confiance ».



Bénin : le président Talon appelle à plus de « fonds propres » pour la BAD



A l’instar de son homologue sénégalais, le président béninois Patrice Talon a aussi plaidé pour une augmentation du capital de la Banque africaine de développement (BAD).

« Nous avons plaidé pour que la BAD ait plus de fonds propres pour pouvoir lever d’avantage de ressources pour financer toutes ces unités de transformation dont nous avons besoin » a indiqué le président Talon dans un entretien avec le site Financial Afrik, en marge des 52ème Assemblées annuelles de la BAD, qui se tiennent du 22 au 26 mai 2017 à Ahmedabad (Inde).



Nigeria : installation d’un comité sur le relèvement du salaire moyen



Un comité chargé de travailler sur le relèvement du salaire minimum (environ 33 000 FCFA) va être bientôt installé par le gouvernement fédéral, a-t-on appris de source officielle, ce mercredi 24 mai 2017. Au sortir d’une rencontre ministérielle, Chris Ngige, le ministre du Travail a précisé que le comité sera composé de 29 membres dont des représentants de l’état fédéral, et des syndicats. Ces derniers exigent la somme d’au moins 50000 nairas (environ 100000 FCFA) comme nouveau salaire de base.



Nigeria : 440 fusils interceptés au port de Tin Can Island à Lagos



La Douane fédérale nigériane (NCS) a annoncé avoir intercepté 440 fusils, à Lagos, selon une information rapportée par l'Agence de presse africaine. « Nous avons découvert qu'ils avaient utilisé du plâtre pour dissimuler les armes afin de tromper la vigilance des contrôleurs de douane » a expliqué le chef de la douane de la zone A de Lagos, Monday Abueh, cité par la même source.