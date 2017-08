Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 24/08/2017- Ghana, Nigeria, Niger, Côte d’Ivoire : énergie, coopération, industrie, investissement, Dangote, santé.

Ghana : du gaz naturel de la Guinée équatoriale pour réduire le déficit énergétique



Le Ghana a signé un accord portant sur la fourniture de gaz naturel avec la Guinée équatoriale en marge d’une visite officielle de trois jours achevée ce jeudi 24 août 2017 par le président Nana Akufo-Addo dans ce pays, rapporte l’agence de presse ghanéenne (GNA, publique). Dans l’optique de sécuriser et de renforcer sa production énergétique, le Ghana va selon les termes de l’accord, recevoir par jour entre 150 et 200 millions de mètres cube de gaz naturel liquéfié en provenance de la Guinée équatoriale, renseigne la même source. Les détails sur le début de la livraison du gaz n’ont pas été précisés.



Nigeria : le gouvernement prévoit d’exporter du pétrole raffiné d’ici à quatre ans



Le Nigeria compte débuter ses exportations de pétrole raffiné et autres produits dérivés d’ici à quatre ans, a annoncé ce jeudi 24 août 2017 devant la presse locale à Abuja, le ministre des Ressources pétrolières, Dr Ibe Kachikwu. Toutefois, a précisé le ministre; cet objectif ne sera atteint que si le plan actuellement en cours de remise à niveau des raffineries arrive à terme.



Nigeria : Dangote se lance dans la production sucrière



Le groupe Dangote a signé un accord le 23 août 2017 avec le gouvernement de l’état fédéral du Niger (ouest du Nigeria), pour la création d’un complexe de production de sucre, d’une valeur de 450 millions de dollars, selon des informations relayées par Financial Afrik. Le groupe Dangote estime que le projet va permettre la création plus 15000 emplois directs et indirects.



Niger : les médecins spécialistes en grève pour cinq jours



Les médecins spécialistes ont entamé une nouvelle grève le 22 août 2017 pour une durée de cinq jours pour cause de doléances insatisfaites, apprend-t-on de source médiatique. Selon les informations relayées par Xinhua, les grévistes exigent depuis trois ans que le gouvernement rétablisse l’équité en rehaussant leur indice de base, proportionnellement à leur niveau d'études (4 à 5 ans de spécialisation après le doctorat), et en leur attribuant une grille salariale propre.



Côte d’Ivoire : investissement direct étrangers, plus de 700 millions de dollars investis dans le pays



La Côte d'Ivoire a occupé le sixième rang au niveau africain en 2016, en termes de nouveaux projets financés par des capitaux étrangers, avec un nombre total de 33, selon un classement de la Banque mondiale. Ce chiffre, en hausse de 27%, fait de la Côte d’Ivoire la troisième meilleure performance derrière l'Algérie (+42%) et la Tunisie (+60%). La Côte d’Ivoire a bénéficié de 747 millions de dollars de capitaux neufs sur des projets qui se sont traduits par la création de 3787 nouveaux emplois. Au cours de l'année 2016, le Maroc et la France ont occupé les premières places de l'investissement direct étranger dans ce pays.