Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 24/10/2017- Sénégal, Niger, Cap-Vert, Nigeria : budget, défense, Africom, banque, coopération, internet.

Cap-Vert : aide budgétaire de 23 million de dollars de la BAD



La Banque africaine de développement (Bad) va accorder au Cap-Vert, une aide budgétaire de 23,5 millions de dollars, d'ici 2018, a annoncé le ministre des Finances, Olavo Correia, cité par Agence Ecofin. «Ces 20 millions d'euros constitueront un important appui pour la mise en œuvre des réformes que le gouvernement a engagées et une étape essentielle pour atteindre le niveau de développement souhaité», a déclaré le ministre. Le budget total du Cap-Vert pour l’exercice 2018 est estimé à 61,255 milliards d'escudos (plus de 650 millions de dollars).



Niger : l’armée américaine continuera sa mission (chef d’état-major)



Les soldats américains continueront de prêter assistance aux troupes locales au Niger malgré la mort de quatre militaires américains lors d’une embuscade, a indiqué le chef d’état-major américain Joe Dunford dans des propos relayés par l’AFP. « Notre intention est de continuer les opérations là-bas », a affirmé le 23 octobre, le général, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a fourni de nouveaux détails sur l’attaque menée le 4 octobre par des combattants liés au groupe Etat islamique.Cinq soldats nigériens, qui patrouillaient avec les Américains dans l’ouest du Niger, ont également été tués, a-t-il révélé alors que le bilan officiel nigérien était de quatre morts.



Nigeria : le gouvernement annonce le gel de certains comptes bancaires pour freiner le blanchiment d’argent



Les autorités nigérianes annoncent le gel de tous les comptes qui ne sont pas couverts par des Numéros de vérification bancaire (BVN) qui permet d’effectuer des transactions sur toutes les plateformes bancaires au Nigeria, rapporte Financial Afrik. A travers cette action, le gouvernement nigérian entend renforcer son initiative de lutte contre les activités de blanchiment qui minent le pays. A cet effet, la Banque centrale du Nigeria (CBN) et19 banques commerciales du pays ont reçu pour ordre de la Haute Cour fédérale à Abuja, capitale du Nigeria, de signaler tous les comptes placés sous leur gestion, ainsi que les soldes de ces comptes.



Sénégal : plusieurs accords de coopération signés avec l’Afrique du Sud



L’Afrique du Sud et le Sénégal ont signé ce mardi 24 octobre 2017 plusieurs accords de coopération bilatérale, rapporte l’APS.Les accords ont été signés lors d’un point de presse tenu conjointement par les présidents sénégalais, Macky Sall, et sud-africain, Jacob Zuma. L’un des accords concerne la Commission mixte de coopération, qui est chargée du suivi du partenariat des deux Etats. Il a été signé par le ministre sénégalais des Affaires étrangères et son homologue sud-africain chargé des Relations internationales et de la Coopération. Les ministres chargés du Tourisme des deux pays ont également conclu un accord de coopération, d’investissement et de promotion touristique.



Sénégal : hausse de 2,52% du taux de pénétration d’internet (rapport)



Le taux de pénétration de l’Internet a connu une hausse de 2,52% au Sénégal, durant le deuxième trimestre de 2017, selon le dernier rapport trimestriel de l’Observatoire du marché des télécommunications. « Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal s’établit à 60,58%, contre 58,06% au trimestre précédent, soit une hausse de 2,52 points », est-il écrit dans le rapport dont le contenu est relayé par l’APS. Les parts de marché des opérateurs intervenant dans la fourniture de services Internet ont augmenté pour Orange, mais elles ont baissé pour Tigo et Expresso. Au cours du trimestre avril-mai-juin, l’opérateur Orange détenait 66,84% des parts de marché de l’Internet, contre 24,83% pour Tigo et 8,33% pour Expresso.