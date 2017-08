Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 25/08/2017- Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Nigeria : parlement, Salif Diallo, administration, taxes, Dangote foundation,

Burkina Faso : le remplaçant de Salif Diallo devrait être connu d’ici le 3 septembre



Les députés de la 7e législature du Burkina Faso ont jusqu’au 3 septembre prochain pour désigner le successeur du président de l’Assemblée nationale (AN), Dr Salifou Diallo, décédé le 19 septembre dernier et inhumé ce vendredi 25 août 2017à Ouahigouya, sa ville natale. Selon le règlement de l’institution, le remplaçant du Dr Diallo devrait être élu dans les quinze jours suivant l’annonce de son décès.



Burkina Faso : hausse de 22% du résultat net au premier semestre 2017



Le groupe bancaire panafricain Coris Bank International (CBI) basé à Ouagadougou, a réalisé un résultat net de 10,073 milliards de FCFA au 1er semestre 2017, selon des statistiques de la dite banque, rapportées par APA. Ce résultat est en hausse de 22,6% par rapport au premier semestre 2016. Le total bilan s’affiche à 1021 milliards FCFA, le produit net bancaire à 22,7 milliards FCFA tandis que le résultat brut d’exploitation est à 15,4 milliards FCFA.



Nigeria : Dangote Foundation envisage la construction d’une université à Abuja



L’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, via sa fondation, la ‘’Dangote Foundation’’, va construire à Abuja (capitale politique) une université de classe mondiale axée sur la technologie. Citée par Agence Ecofin, la directrice générale de la fondation, Zouera Youssouffou, annonce un financement d’environ 550 millions de dollars alloué au projet.



Côte d’Ivoire : les douanes dépasse le cap des 1000 milliards de recettes au premier semestre 2017



Les douanes ivoiriennes ont passé le cap de 1 000 milliards FCFA de recette au premier semestre 2017 a révélé leur directeur général Pierre Alphonse Da, le directeur général, cité par la presse locale. Avec 1 008,66 milliards FCFA récoltés sur un objectif initial de 966,67 milliards sur la période, l’administration douanière réalise 60% des 1 674,4 milliards des recettes de porte attendues cette année.