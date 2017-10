Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 25/10/2017- Niger, Bénin, Sénégal : justice, énergie, environnement, Cedeo, monnaie unique.

Niger : tenue d’un symposium régional sur la Cour pénale international



Un symposium régional de haut niveau sur la coopération et la complémentarité entre les Etats et la Cour Pénale Internationale (CPI), s’est ouvert le 24 octobre 2017 à Niamey, rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP).Trois jours durant, les participants à cette rencontre de Niamey, venus de 13 pays africains (dont sept ministres en charge de la Justice) vont partager leurs expériences en matière d’interaction et de coopération avec la CPI, en plus de traiter des engagements de leurs Etats concernant la ratification et/ou l’adoption d’une législation de mise en œuvre et envers le principe de complémentarité.



Bénin : lancement d’un projet de gestion des produits chimiques



Le gouvernement béninois a lancé un projet de renforcement de capacités pour la gestion des produits chimiques et les déchets dans le pays, rapporte la presse locale béninoise. Ce projet a pour but d’apporter des solutions idoines en vue d’une gestion rationnelle des produits chimiques et déchets.



Sénégal : hausse de 8,6% sur la consommation de l’électricité



La Société nationale d’électricité (Senelec) a annoncé ce mercredi 25 octobre 2017 une hausse sur la consommation d’électricité au Sénégal de 8,6 durant les huit derniers mois de l’année 2017, selon une information rapportée par l’Agence de presse africaine. La consommation est établie à 1 978 900 millions de Kwh contre 1 822 500 millions de Kwh durant les huit premiers mois de 2016, soit une hausse de 156,4 millions de Kwh.

ᐧ

Cedeao : la monnaie unique, pas possible en 2020



Le projet de création de la monnaie unique de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) ne sera pas possible en 2020, a affirmé le président de la Commission de la Cedeao, Marcel de Souza, le 24 octobre au terme du sommet sur la monnaie unique à Niamey. La feuille de route visant à aboutir au projet n'a pas été mise en œuvre vigoureusement, a justifié M. de Souza. Il a relevé que sur les quatre objectifs fixés, les résultats ne sont pas au rendez-vous. «De 2012 à 2016, aucun de nos pays n'a pu respecter de manière continue les critères de premier ordre du programme de convergence macro-économique », a-t-il relevé.



Francophonie : après le désistement de Lomé, la conférence ministérielle aura lieu à Paris



La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) qui devait se tenir au Togo aura finalement lieu à Paris, les 25 et 26 novembre 2017, annonce un communiqué de l’organisation dont copie a été transmise à Ouestafnews. « J’accepte cette décision, prise à grand regret par les autorités togolaises. Le Togo s’était beaucoup investi et se mobilisait en vue d’accueillir cette réunion majeure des instances pour l’ensemble des délégations des 84 États et gouvernements de la Francophonie… » a déclaré la secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean.