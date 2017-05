Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 26/05/2017- (Bénin, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée : pétrole, corruption, Bceao, mutinerie, Union africaine, Bad, société … )

Bénin : La CBH, soupçonnée d’avoir donné 5 millions de dollars de pots-de-vin à un dirigeant de Petrobras



La police brésilienne a interpellé vendredi 27 mai 2017 un ex-dirigeant de Petrobras (société nationale pétrolière du Brésil) et un ancien banquier soupçonnés de malversations dans le cadre de l'acquisition de puits de pétrole au Bénin, rapporte l’AFP. Selon les enquêteurs, Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, ancien responsable du secteur international de Petrobras, et José Augusto Ferreira dos Santos, ex-propriétaire de la banque BVA, entrée en faillite en 2014, sont soupçonnés d'avoir reçu 5,5 millions de dollars (4,9 millions d'euros) de pots-de-vins de la Compagnie Béninoise des Hydrocarbures (CBH), écrit l’AFP.



Côte d’Ivoire : arrestation du porte-parole des ex-rebelles



La police ivoirienne a arrêté vendredi 26 mai 2017 à Bouaké (centre) le porte-parole des ex-rebelles démobilisés, réclamant des primes similaires à celles des mutins qui ont ébranlé la Côte d’Ivoire. « Nous étions au CHU (Centre hospitalier et universitaire) pour avoir des nouvelles des blessés et ils (les policiers) sont venus prendre Diomandé Mégnê. On ne sait pas s’il sera relâché ou pas », a expliqué, l’ex-combattant Aboudou Diakité, cité par l’AFP.



Guinée-UA : Alpha Condé, plaide l’attribution de deux sièges à l’Afrique au conseil de sécurité de l’Onu



Le président en exercice de l'Union africaine (UA), le chef de l’Etat guinéen Alpha Condé, a plaidé pour une réforme du conseil de sécurité des Nations Unies qui permettra l'attribution de deux sièges de membres permanents à l'Afrique. « Il est temps de tenir compte de l'importance démographique, politique et économique de notre continent... C'est sous cet angle que doit être abordée la question de la réforme du conseil de sécurité des Nations unies. Cette réforme devra permettre d'accorder deux sièges de membres permanents à l'Afrique», a plaidé le président Guinéen à travers une déclaration produite à la faveur de la journée de l'Afrique célébrée les 25 mai de chaque année.



Côte d’Ivoire : l’ex-ministre Moussa Dosso nommé administrateur de la BAD



Moussa Dosso, l’ex ministre ivoirien de l’Emploi et de la Protection sociale, a été nommé administrateur de la Banque africaine de développement (BAD) pour la Côte d’Ivoire, la Guinée et la Guinée équatoriale, en marge des assemblées de l’institution panafricaine tenues du 22 au 26 mai 2017 à Ahmedabad (Inde). Il succède à Amadou Koné, l’actuel ministre des Transports qui a fait son entrée au gouvernement en début d’année.



Sénégal : 62 villages situés dans le nord du pays annoncent leur abandon de l’excision et des mariages forcés



Soixante-deux villages de la région de Matam (nord), ont annoncé à travers une « déclaration publique » leur abandon de l’excision et des mariages forcés, selon des informations rapportées par l’Aps. Cité par la même source, la coordonnatrice de l’Ong Tostan, Rosine Diop Fall, a souligné que cette décision a été prise à la suite de « la mobilisation sociale » menée par des comités locaux de sensibilisation sur les inconvénients de ces pratiques.



Sénégal - Uemoa : hausse des avoirs extérieurs de la Bceao



Les actifs extérieurs nets de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ont connu une hausse de 309,3 milliards FCFA (environ 494,880 millions de dollars) à fin mars comparé à fin février 2017, selon des chiffres de la Banque, relayés par APA, ce vendredi 26 mai 2017. Ces actifs extérieurs nets (différence entre les créances sur les non-résidents et les engagements envers ces mêmes non-résidents) sont évalués à 4.743,9 milliards FCFA contre 4.434,6 milliards FCFA à fin février 2017. Les créances sur les non-résidents se sont établies à 6.722,6 milliards FCFA (contre 6402,4 milliards FCFA le mois précédent) là où les engagements envers ces mêmes non-résidents sont ressortis à 1.978,7 milliards FCFA (contre 1967,8 milliards FCFA précédemment).