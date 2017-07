Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 27/07/2017- Côte d’Ivoire, Togo, Bénin : coopération, Commonwealth, commerce, régulation, banque.

Côte d’Ivoire : l’Espagne en passe d’annuler une dette de 142 milliards FCFA



Le gouvernement espagnol devrait valider, demain vendredi, un plan d’annulation de la dette de la Côte d’Ivoire, a annoncé, ce jeudi 27 juillet 2017, à Abidjan, son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, au sortir d’une rencontre avec le président Alassane Ouattara, rapporte –t-on de source officielle. La Côte d’Ivoire a bénéficié, en juin 2013, d’une annulation de sa dette de 217,63 millions d’euros (142, milliards FCFA envers le Royaume d’Espagne.



Togo : pour une adhésion au Commonwealth



Le gouvernement togolais a entamé des démarches pour rejoindre l’espace anglophone du Commonwealth, sans avoir jamais été un protectorat ni une colonie britannique, selon une information relayée par l’AFP. « Le dossier du Togo est en bonne voie et nous sommes optimistes pour la suite du processus » a indiqué le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey.



Bénin : ouverture de la 9e édition du Forum sur la gouvernance de l’Internet



Le Forum ouest africain de la gouvernance de l’Internet qui se déroule jusqu'au 28 juillet 2017 à Cotonou a débuté ce jeudi sous l’égide de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).Cette les débats se déroule autour du thème : « La sécurité numérique au service de la paix et du développement social ».



Côte d’Ivoire : plafonnement des prix de denrées de première nécessité



Un plafonnement des prix des denrées alimentaires de première nécessité a été annoncé par le gouvernement ivoirien. Les produits concernés sont entre autres le sucre, l’huile de table, le riz, la tomate concentré. « Ces produits font l’objet de pratiques spéculatives, alors que lutter contre la spéculation c’est lutter contre la vie chère », a déclaré au cours devant la presse, le directeur du commerce intérieur, Aimé Koizan. Selon lui, l’alimentation représente 27% des dépenses des ménages en Côte d’Ivoire.



UEMOA : 531,200 milliards FCFA réalisés en opérations interbancaires en juillet



Les activités interbancaires, prêts et emprunts, entre les banques de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont enregistré un montant total de 531,200 milliards FCFA durant la semaine du 11 au 17 juillet 2017, selon la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), citée par l’Agence de presse africaine.