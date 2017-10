Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 27/10/2017- Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali : défense, sécurité, santé, polio, infrastructures, port, Tema, Minusma.

Sénégal – Uemoa : l’Uemoa doit se doter d’une stratégie de lutte contre le terrorisme (Macky Sall)



Le président sénégalais Macky Sall, chargé du projet « Paix et sécurité » de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), a plaidé ce vendredi 27 octobre 2017 l’adoption et la mise en œuvre, par cette organisation, d’une « stratégie » dédiée à la lutte contre le terrorisme. «Notre Union doit se doter d’une stratégie de lutte contre le terrorisme, sous toutes ces formes, et d’un cadre référentiel pour encadrer la gouvernance politique dans l’espace communautaire », a-t-il dit, cité par l’Agence de presse sénégalaise lors de la clôture de la troisième réunion du Comité de haut niveau de l’Uemoa sur la mise en œuvre de la politique commune dans le domaine de la paix et de la sécurité.



Côte d’Ivoire : huit millions d’enfants vaccinés contre la polio



Plus de huit millions d’enfants sont concernés par le deuxième passage des Journées nationales de vaccination (JNV) contre la Poliomyélite (Polio) qui sera lancé, samedi 28 octobre 2017, rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP). Ces Journées nationales de vaccination (JNV) contre la Polio couplées avec l’administration de la vitamine A et de déparasitant se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national. Prévues pour s’achever le 30 octobre, toutes ces prestations sont gratuites. Ces JNV s’inscrivent dans le cadre du maintien du statut « zéro polio » en Côte d’Ivoire. Le pays a été déclarée libre de Polio en novembre 2015.



Ghana : un consortium dirigé par Eiffage obtient un gros contrat au port de Tema



Meridian Port Services (MPS), concessionnaire du terminal à conteneurs du port de Tema, a attribué un important contrat pour la réalisation de travaux de génie civil à un consortium formé par le groupe français Eiffage Génie Civil (en qualité de leader) et par l’allemand RMT Industrie-und Elektrotechnik GmbH, spécialisé dans l’électricité, rapporte Agence Ecofin.

D’un montant de 120 millions de dollars, ce contrat entre dans le cadre des travaux d’expansion du port de Tema, situé à 25 kilomètres à l’est d’Accra, la capitale ghanéenne.



Mali : trois casques tués dans une attaque dans le nord (Minusma)



Trois casques bleus de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) ont été tués et deux autres blessés, le 26 octobre, par un engin explosif sur l’axe Tessalit-Aguelhok, dans le nord du Mali.Trois casques bleus ont été tués et deux autres blessés, mardi 25 octobre, dans le nord du Mali, par un engin explosif, annonce la Minusma.