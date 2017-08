Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 28/08/2017- Mauritanie, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire : coopération, politique, manifestations, corruption, pétrole, Alison-Madueke, Sitarail

Mauritanie : 135 millions de dollars pour le financement de trois projets



Le gouvernement mauritanien et le Fonds saoudien de développement ont paraphé trois conventions de prêts d’un montant total de 135 millions de dollars, selon une information rapportée par l’Agence de presse africaine. Ces conventions portent sur le financement d’un projet de connexion électrique entre la capitale, Nouakchott et la ville minière de Zouerate, au nord du pays, la construction d’une route reliant Nouadhibou à l’axe Nouakchott – Akjoujt et l’extension d’un canal à vocation agricole, précise la même source.



Togo : l’opposition reporte ses manifestations



La coalition de l’opposition a décidé de reporter d’une semaine ses manifestations prévues à Lomé les 30 et 31 août 2017 rapporte l’AFP. Après sa sortie réprimée par la police le 19 aout, l’opposition continue d’exiger du président Faure Gnassingbé de vieilles doléances à savoir une révision constitutionnelle avec l’introduction d’une limitation des mandats présidentiels et un mode de scrutin à deux tours entre autres.



Nigeria : saisie de 21 millions de dollars de l’ex-ministre du pétrole



La cour de justice nigériane a ordonné, ce lundi 28 août 2017 la saisie de 21 millions de dollars logés dans plusieurs comptes bancaires appartenant à l’ancienne ministre du Pétrole Diezani Alison-Madueke, rapporte l’AFP. Selon la Commission contre les crimes économiques et financiers (EFCC), les comptes saisies ont été ouverts dans des banques locales par des représentants de la compagnie pétrolière nationale entre 2010-2015, période où Mme Alison-Madueke était ministre du Pétrole entre 2010 et 2015 sous le régime de Goodluck Jonathan. Depuis le début la EFCC est aux trousses de l'ancienne ministre qui a vu beaucoup de ses biens et comptes bancaires saisis.



Côte d’Ivoire - Burkina Faso : la rénovation de la ligne ferroviaire Abidjan-Ouaga démarre le 15 septembre



La rénovation de la ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou va démarrer le 15 septembre 2017, annonce le quotidien public ivoirien Fratmat, précisant au passage les deux ans de retard accusés dans ce projet. Selon la compagnie Sitarail, filiale de Bolloré, qui exploite cette ligne ferroviaire, les travaux vont durer cinq ans.