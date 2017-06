Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 29/06/2017-Sénégal, Nigeria, Burkina Faso : emplois, mines, hydraulique, agriculture…)

Sénégal : 7 465 nouveaux emplois comptabilisés en 2016



Le gouvernement du Sénégal a annoncé ce jeudi 29 juin 2017 qu’au total 7 465 nouveaux emplois ont été comptabilisés en 2016 par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, selon une annonce du ministre du Travail, du dialogue social et des organisations professionnelles, Mansour Sy. « 55 427 contrats ont été visés par l’inspections du travail et de la sécurité sociale avec 41 845 pour les hommes et 13 582 pour les femmes », a-t-il souligné, cité par l’Agence de presse sénégalaise.



Burkina Faso : suspension de l’activité minière



L’Etat burkinabé a annoncé ce jeudi 29 juin 2017 la suspension des activités de gestion des titres et autorisations miniers pour cause d’achèvement des travaux de modernisation du cadastre minier, annonce une source officielle du ministère des mines.



Burkina Faso: 7,7 milliards FCFA pour un projet de trois barrages



Le gouvernement burkinabé va dégager un montant de 7,7 milliards FCFA dans une étude d’avant-projet détaillé de trois grands barrages, dont celui d’Ouessa (sud-ouest), Banwali, dans les Hauts-bassins et Bassièry (Est), selon une annonce d’une source officielle du ministère de l’Eau, rapportée par l’Agence de presse africaine.



Nigeria : exportation d’ignames vers l’Europe et les Etats-Unis



Le Nigeria a débuté ce jeudi 29 juin 2017 l’exportation des ignames vers l’Europe et les Etats-Unis pour diversifier son économie en difficulté et dépendante du pétrole, selon une information rapporté par l’AFP. « Le pétrole et le gaz ne peuvent pas employer des personnes contrairement à l’agriculture », a souligné le ministre de l’agriculture, Audu Ogbeh, cité par la même source.