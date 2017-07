Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 29/07/2017- Sénégal, Niger, Togo, Côte d’Ivoire : élection, Fresco, frontières, coopération, migration

Sénégal : scrutin législatif inédit prévu ce dimanche



Après 21 jours d’une campagne électorale marquée fortement par la polémique alimentée par l’inaptitude du ministère de l’Intérieur à confectionner à temps les cartes électeurs dites biométriques, le Sénégal va tenir dimanche 30 juillet 2017 à fort enjeu pour la coalition au pouvoir. Au total, 6 219 447 électeurs devront choisir les 165 députés qui vont siéger à l’Assemblée nationale au cours de vote inédit qui verra la participation de 47 listes de candidats.



Niger : le pays choisi comme centre de tri pour juguler la migration illégale



Le Niger, le Tchad et la Libye font partie du dispositif anti-migrant dévoilé en début de semaine par le président français Emmanuel Macron. Selon l’Elysée à travers une phase pilote, des centres d’accueil dénommés « hotspots » vont être installés dans ces pays afin de faire le tri entre les réfugiés et les migrants mais aussi pour étudier les demandes d’asiles.



Côte d’Ivoire : la gendarmerie de Fresco attaquée



La gendarmerie de la localité ivoirienne de Fresco, ville côtière située à une centaine de km à l'ouest d'Abidjan (sud), a été attaquée par des hommes armés dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet 2017 sans faire de victimes, rapporte l’AFP.



Togo - Ghana : les pays s’engagent à assurer 24H/24 le transit frontalier



A l’issue de la commission mixte qui s’est tenue à Accra les 26 et 27 juillet, le Togo et le Ghana ont signé deux accords de coopération. La première porte sur l’opérationnalisation et la gestion du poste de contrôle juxtaposé de Noépé-Akanu (30 km à l’est de Lomé). Le second accord signé par les deux pays concerne la coopération sécuritaire avec l’engagement pris par les deux parties d’ouvrir leur frontières terrestres 24h24 et 7/7. Une disposition qui répond aux exigences de la Communauté économiques des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) actuellement présidée par Faure Gnassingbé.