Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 29/08/2017- Sénégal, Nigeria, Niger : Kémi Séba, climat, inondations, migrations

Sénégal : l’activiste Kémi Séba relaxé



L’activiste franco-béninois, Gille Robert Capo Chichi alias Kémi Séba, poursuivi pour « destruction d’un billet de banque » a été relaxé ce mardi 29 août 2017 par le tribunal régional de Dakar. Dix jours auparavant, le président de l’ONG Urgence panafricaniste, avait brûlé un billet de 5 000 FCFA lors d’un rassemblement « contre la Françafrique » tenue à la place de l’Obélisque à Dakar.



Nigeria : 11 personnes enlevées au sud-est du pays



Des hommes armés ont enlevé ce mardi 29 août 2017, 11 passagers d’un bus près de la ville pétrolière de Port Harcourt au sud-est du Nigeria, selon une information rapportée par l’Agence française de presse. Les enlèvements contre rançon, selon la même source, sont fréquents dans cette zone pétrolière du pays, où les travailleurs expatriés sont généralement la cible des gangs criminels.



Sénégal : Israël veut intensifier ses relations avec Dakar



L’ambassadeur de l’Etat d’Israël au Sénégal, Paul Hirschson a déclaré, ce mardi 29 août 2017 à Dakar, que son pays s’est engagé à renforcer « de manière significative » ses relations avec le Sénégal. « Israël s’engage à renforcer ses relations avec le Sénégal. C’est pour la première fois que le secteur financier israélien est disposé à investir de manière significative ici », a-t-il dit cité par l’Aps. « Nous avons soumis, la dernière semaine, une proposition pour financer un projet agricole de plus de 100 millions de dollars », a-t-il fait savoir.



Niger : le faible niveau de développement encourage la migration



Les présidents tchadien et nigérien Idriss Deby Itno et Mahamadou Issoufou ont insisté sur la nécessité du développement pour lutter contre la crise migratoire et souhaité davantage de financements de leurs partenaires européens. « Le problème fondamental restera toujours le développement (...), il faut des ressources », a martelé M. Deby à l'issue d'un mini-sommet sur la crise migratoire tenu le 28 août 2017 à Paris ayant réuni les dirigeants tchadien, nigérien, libyen, français, italien, allemand, espagnol et l'Ue.