Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 30/05/2017- (Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso, Gambie : Banque, économie, attaque, intégration, diplomatie … )

Côte d'Ivoire : le taux de bancarisation ressort à 16%



Le taux de bancarisation a augmenté de 2% entre 2014 et 2016, apprend-t-on de source officielle, ce mardi 30 mai 2017. « En Côte d’Ivoire, il y a certes un léger progrès puisque le taux de bancarisation est passé de 14 ,5% en 2015, à 16% en 2016. Cependant l’objectif affiché nous commande d’aller plus vite», a indiqué le directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, M. Assahore Konan Jacques, cité par la presse locale au cours du lancement ce mardi 30 mai 2017 d’une campagne nationale pour le relèvement du taux de bancarisation. L’objectif des autorités est d’arriver d’ici à 2020 à un taux brut de 20%.



Niger : deux policiers tués dans une attaque près de la frontière malienne



Une attaque survenue dans la soirée du 27 mai à Tillabéri, près de la frontière du Burkina Faso a couté la vie à deux policiers nigériens, annonce un communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur qui précise aussi que trois policiers ont été également blessés.



Burkina Faso : le gouvernement soutient la demande d’adhésion du Maroc à la Cedeao



Le Burkina Faso soutient le Maroc dans sa demande d’adhésion à la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et exprime sa «position de bienvenue», a affirmé, lundi 29 mai, à Rabat, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés à l’extérieur, Alpha Barry. «Notre position est celle de bienvenue. Nous appartenons au même espace et le Burkina se dit très disposé à examiner la question de l’adhésion du Maroc à la Cédéao», a déclaré, M. Barry, cité par Financial Afrik.



Gambie : la Chine lève les charges d’exportations



La Chine va lever les charges sur toutes les exportations de la Gambie dans le cadre de ses échanges bilatéraux avec Banjul, a déclaré lundi 29 mai 2017, l’ambassadeur de la Chine en Gambie, Zhang Jiming. L'envoyé chinois à Banjul a également déclaré que 150 Gambiens recevront des bourses pour suivre des études à court terme en Chine. Au moins une douzaine d’étudiants gambiens ont bénéficié de ce programme de bourses chinois en 2016. Le président Adama Barrow élu en janvier achevait le 29 mai ses cent premiers jours au pouvoir.