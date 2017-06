Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 30/06/2017- Gambie, Mali, Guinée, Nigeria, Sénégal : budget, microfinance, énergie, …)

Gambie : l’exécutif propose un budget 2017 de 266,8 millions de dollars



Le gouvernement gambien a annoncé une proposition budgétaire pour l’année 2017 d’une valeur de 266,8 millions de dollars, un recule de 6% par rapport l’exercice précédent, selon une information relayée par Reuters. La dette publique qui représentait 83,3% du PIB du pays entre 2013 et 2016, s’est élevée à 120,3% du PIB durant la dernière année sous la présidence de Yahya Jammeh, indique la même source.



Mali-Guinée : un rapport américain incrimine l’exploitation des enfants



Le département d’État américain a publié mardi 27 juin son dernier rapport sur le trafic d’êtres humains. En Afrique subsaharienne, la Guinée, le Mali, le Congo Brazzaville et la RDC font leur apparition sur la liste noire.

Cette année, quatre pays ont franchi la ligne rouge selon les critères du département d’État. Si la RD Congo est une habituée de la liste noire, c’est la première fois que le Congo Brazzaville, le Mali et la Guinée y sont inscrits depuis dix ans.



Nigeria : 214 milliards de nairas de prêt accordés aux PME par les structures de microfinance



Les structures de microfinance ont accordé aux Petites et moyennes entreprises locales un montant total de crédit de 214 milliards de nairas au cours de l’année 2016, selon des chiffres de la Banque de la centrale nigériane publiés ce vendredi 30 juin 2017. Selon la meme source, e pays compte 991 structures de microfinance reconnues.



Sénégal : Macky Sall annonce l’inauguration de plus



Le gouvernement compte réaliser, dans les prochains mois, huit centrales solaires à travers le Sénégal, a annoncé le chef de l’Etat Macky Sall, dans des propos rapportés par l’Aps. « Très prochainement, dans le cadre du solaire, le gouvernement va réaliser dans les prochains mois 8 centrales solaires », a déclaré le président sénégalais. Le 27 juin, une centrale solaire de 30 mégawatts, a été inaugurée dans la commune de Méouane (Tivaouane).