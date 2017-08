Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 30/08/2017- Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal : migration, agriculture, politique.

Côte d’Ivoire : Abidjan accueille la 7ème édition sur forum africain sur la révolution verte



La septième édition du Forum africain sur la révolution verte (AGRF, sigle en anglais) aura lieu du 04 au 08 septembre 2017 à Abidjan, a-t-on appris auprès des organisateurs. Cette rencontre a pour thème : « Accélérer la voie de l'Afrique vers la prospérité, croissance des économies inclusives et des emplois par l'agriculture ». Crée en 2010, ce forum est défini par ses promoteurs comme « une plate-forme pour les dirigeants mondiaux et africains pour élaborer des plans d'action qui feront avancer l'agriculture africaine ».



Afrique : 500 migrants africains perdent la vie chaque semaine (organisation)



La migration illégale vers l’Europe entraîne chaque semaine, « au moins la mort de 500 Africains », selon le Réseau des Africains de l’Allemagne. En collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF), ce réseau a lancé 29 août 2017, à Ouagadougou un projet dénommé « Rêves perdues » qui entre dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine.



Togo : l’opposition prévoit un sit-in devant le parlement européen



L’Alliance Nationale pour le Changement (ANC, parti d'opposition), accompagnée d’organisations de la diaspora togolaise annonce la tenue d'un sit-in, le 9 septembre 2017 à Strasbourg (France) devant le siège du parlement européen. Selon les organisateurs, cette manifestation a pour but d’attirer l’attention des parlementaires européens sur la situation politique au Togo notamment les réformes constitutionnelles que l’opposition revendique depuis plusieurs années.



Sénégal : le gouvernement va injecter 2,5 milliards FCFA dans la lutte contre les inondations



Le gouvernement va injecter 2,5 milliards FCFA dans la lutte contre les inondations, a annoncé son porte-parole, le ministre, Seydou Guèye, cité par l’Agence de presse sénégalaise (Aps) au sortir d’un conseil interministériel consacré à l’évaluation du dispositif de gestion des inondations, tenu le 29 septembre 2017 à Dakar.