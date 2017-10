Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 30/10/2017- Burkina Faso, Sénégal, Niger, Mali : François Compaoré, extradition, santé, dengue, G5Sahel.

Burkina Faso : l’état demande l’extradition de François Compaoré



Le Burkina Faso va demander « dès ce soir » à la France l'extradition de François Compaoré, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, a annoncé ce lundi 30 octobre 2017 le ministre de la Justice burkinabè René Bagoro. « Les documents relatifs à la demande d'extradition ont été préparés et transmis au ministère des Affaires étrangères pour que les autorités françaises soient saisies dès ce soir », a-t-il dit à la presse. Le frère cadet soupçonné de meurtre dans l’affaire Norbert Zongo a été arreté la veille à Paris dès son arrivée à l’aéroport de Roissy.



Sénégal : 36 cas de dengue confirmés sur 232 patients confirmés



A la suite de l’apparition de la dengue dans la région de Louga (nord), le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce l’évolution de la situation avec 36 cas positifs sur 232 patients suspects, selon un communiqué reçu lundi à l’APS. «A la date du 29 octobre 2017, un total de 36 cas positifs a été noté sur 232 patients suspects. Ces cas se répartissent entre la commune de Louga (34) et la commune de Dahra », précise la même source. Le texte informe qu’ « aucune complication n’a été notée chez ces malades, tous les patients diagnostiqués positifs se portent bien et ont repris leurs activités courantes ».



Niger - Mali - Burkina Faso : aide américaine de 60 millions de dollars pour le G5 Sahel



Le gouvernement américain a annoncé un aide de 60 millions de dollars à la force conjointe du G5 Sahel constituée des soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie pour lui permettre de combattre le terrorisme. «Pour vaincre le terrorisme, il faut s’assurer que les organisations terroristes ne bénéficient d’aucun refuge sur aucun continent (…). A cette fin, en attendant la consultation avec le Congrès, les États-Unis s'engagent aujourd'hui à hauteur de 60 millions de dollars pour soutenir les efforts antiterroristes de la Force interarmées du G5 Sahel », a indiqué Rex Tillerson dans un communiqué.



Niger : un accident de la circulation fait 60 morts



Une collision survenue dans la matinée du 28 octobre entre un bus de transport de passagers et deux mini bus à Dosso, situé à 150 km à l’Est de Niamey, sur la Nationale 1 a fait 26 morts et 24 blessés dont 8 blessés graves, selon un bilan établi par le ministère des Transports, apprend-on de source médiatique. L’accident est précisément survenu à 10 km de Dosso, en allant vers Doutchi, entre un bus de la société STM-Niger et deux mini bus transportant des religieux en provenance du Nigeria et se rendant dans la ville religieuse de Kiota pour la prière du vendredi.



Bénin : premier remaniement ministériel de Patrice Talon



Le président Patrice Talon a procédé à son premier remaniement ministériel, le 27 octobre 2017. Une nouvelle équipe de 23 membres dont quatre femmes. Les trois ministres (Agriculture, Économie numérique et Enseignement primaire) de son ancien allié politique Sébastien Ajavon ont été sortis du gouvernement.