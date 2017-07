Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 31/07/2017- Sénégal, Togo, Nigeria, Liberia, Mali : téléphonie, Millicom, Wari, pétrole, Dangote, élections

Sénégal : Wari rejette catégorique l’initiative prise par Millicom



Le groupe Wari a publié un communiqué en réponse de la sortie du groupe Millicom annonçant la vente de ses actifs finalement à un consortium. « Wari s’étonne de l’annonce de Millicom faite aujourd’hui sur une remise en cause de la vente de Tigo et le rejette catégoriquement. Conformément au contrat de vente qui les lie, Wari a respecté tous ses engagements dans le cadre de l’acquisition du deuxième opérateur de téléphonie sénégalais, en payant le déposit initial de 10 millions de dollars… » lit-on dans ce communiqué. En février dernier Wari, avait annoncé le rachat de Tigo Sénégal pour une somme de 80 milliards FCFA.



Togo : le marché des assurances estimé à 53 milliards FCFA par an



Treize compagnies d’assurance se partagent le marché togolais, un marché estimé à 53 milliards FCFA par an et en forte croissance, souligne Claude Daté Gbikpi, le président du Comité des assureurs du Togo (CAT) dans un entretien avec republicoftogo. Une vitalité du secteur qui génère l’arrivée de nouveaux acteurs africains et internationaux alléchés par la croissance rapide d’une classe moyenne africaine et la diversité de la demande.



Nigeria : le gouvernement approuve le projet de raffinerie de Dangote



Le gouvernement fédéral a annoncé ce lundi 31 juillet 2017 son accord pour la construction d’une raffinerie ayant comme promoteur l’homme d’affaires Aliko Dangote. L’adhésion à ce projet obéit à la nouvelle politique dégagée par le gouvernement fédéral qui entend apporter plus de valeur ajoutée dans le secteur pétrolier. La raffinerie va coûter 11 milliards de dollars et sera logée dans l’Etat de Lagos.



Mali : les mouvements de l’Azawad CMA se retirent de Ménaka



La coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) s’est retirée de la ville de Ménaka dans le nord du Mali, selon une information relayée par l’Agence de presse africaine. « La CMA s’est retirée de la ville de Ménaka. C’était une exigence des populations qui ne voulaient pas voir trop d’hommes armés dans la ville » indique le porte-parole du mouvement, Ilad Ag Mohamed, cité par la même source.



Côte d’Ivoire : ouverture du premier Chambre de commerce chinois



La Chine a ouvert sa première Chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d’Ivoire (CCEC) pour une coopération bilatérale, selon une information rapportée par l’AFP. Le ministre du commerce Souleymane Diarrassouba, cité par la meme source, indique que les échange entre les deux pays ont progressé de « 800% entre 2014 et 2016 ».



Liberia : 20 candidats en liste pour la succession d’Ellen Johnson Sirleaf



La commission électorale du Liberia a annoncé que 20 candidats, dont l’ex-star du football George Weah, un ancien chef de guerre et un ex-mannequin, vont briguer la succession de la présidente Ellen Johnson Sirleaf à l’issue d’une campagne qui a débuté ce lundi 31 juillet 2017, rapport l’AFP.



Burkina : une sphère à gaz butane de 2 100 tonnes à Péni



Le gouvernement burkinabé a procédé à la mise en service d’une sphère à gaz butane d’une capacité de 2 100 tonnes à Péni, une localité au sud de Bobo-Dioulasso d’un coût de 19 milliards FCFA, rapporte la presse locale burkinabé. « Avec la mise en exploitation de ce dépôt, la capacité de stockage en gaz butane de sa zone de déserte a été multiplié par dix, passant de 200 tonnes à 2 100 tonnes aujourd’hui » souligne le directeur général, Hilaire Kaboré, cité par la même source.