Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 31/08/2017- Ghana, Nigeria, Bénin : économie, humanitaire, Boko Haram, investissement, commerce, intégration.

Ghana : décaissement de 94 millions de dollars par le FMI



Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, le 30 août 2017, un décaissement de 94,2 millions de dollars pour le Ghana. Ce décaissement entre dans le cadre de la la quatrième revue du programme de Facilité élargie de crédit (FEC).



Nigeria : la Grande-Bretagne réduit son aide humanitaire



La Grande-Bretagne a décidé de réduire son aide humanitaire au Nigéria, exigeant des autorités nigérianes « plus d’efforts et plus de résultats » dans la lutte contre les insurgés de Boko Haram. L’aide britannique sera réduite de moitié, ce qui fait que le Nigeria va finalement bénéficier durant la période 2018-2022 de 50 millions de livres par an, selon une annonce officielle du gouvernement britannique.



Afrique : l’Italie, premier investisseur européen dans le continent



L’Italie est le pays européen qui a le plus investi en Afrique entre 2015 et 2016 avec un montant de 11,6 milliards de dollars, selon des statistiques de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon la même source, ces résultats sont en grande partie dus à sa compagnie pétrolière nationale qui a effectué à elle seule 70% de ces investissements notamment après avoir découvert d’importantes réserves de gaz au Mozambique et en Egypte. Au niveau mondial, l’Italie vient en 3ème position, derrière la Chine, premier investisseur en Afrique avec 38,4 milliards de dollars et les Emirats arabes unis avec 14,9 milliards de dollars.



Ghana : lancement d’une plateforme de promotion du commerce interafricain



Traders of Africa (Tofa), une plateforme en ligne faisant la promotion du commerce interafricain sera lancée, ce 1er septembre 2017 au Ghana. «Nous cherchons à créer des richesses durables pour les individus, les communautés, les organisations et les États d' Afrique», explique la fondatrice de Tofa, Uju Uzo-Ojinnaka, citée par le site commodafrica.com. Tofa est déjà installé au Kenya, au Nigeria, en Ouganda et au Rwanda.



Bénin : Cotonou, accueille le bureau régional du WVC



Le Bénin va accueillir le siège régional pour l’Afrique de l’ouest du Centre Mondial des Légumes (World Vegetable Center), apprend-on de source médiatique. Selon les informations rapportées par le site commodafrica.com, un accord de siège a été signé, le 28 août 2017 entre cette organisation et le ministère béninois des Affaires étrangères.