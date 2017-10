Mauritanie: Conseil des ministres du 12 octobre 2017 (le communiqué)

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Jeudi 12 octobre 2017 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants:



-Projet de loi organique fixant les modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel

– Projet de loi organique relative au Conseil Economique, Social et Environnemental.

– Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 4 Octobre 2017 à Nouakchott entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Bank Export et Import d’Inde, destinée au financement du projet de Réalisation de la Ligne Electrique 225 KV entre Nouakchott et Nouadhibou.

– Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Prêt signé le 27 Août 2017 à Nouakchott entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Saoudien de Développement (FSD), destiné à la participation au financement du projet de l’Interconnexion Electrique entre Nouakchott et Zouerate.

– Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Prêt signé le 27 Août 2017 à Nouakchott entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Saoudien de Développement (FSD), destiné à la participation au financement du projet de Construction de la Route reliant la Route Nationale N°1 (Nouakchott-Akjoujt)-Bénichab et la Route Nationale N°4 (Nouakchott- Nouadhibou).

– Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de Prêt signé le 27 Août 2017 à Nouakchott entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Saoudien de Développement (FSD), destiné au financement du projet d’Extension et de Réhabilitation du Canal de Kondi.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de la Santé a présenté une communication relative à la Politique Nationale de Santé à l’horizon 2030 et au Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2017-2020.



Cette communication présente la Politique Nationale de Santé (PNS) à l’horizon 2030 et la deuxième phase du Plan National du Développement Sanitaire(PNDS) couvrant la période 2017-2020.

Ces documents traduisent la vision du pays et de ses partenaires pour le développement du secteur à court et à moyens termes.



La Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement a présenté une communication relative à la mise en place d’une Bibliothèque digitale multilingue des sources inédites sur la Mauritanie.



La présente communication propose la création d’une structure de mission dédiée à la mise en place d’une bibliothèque digitale multilingue des sources inédites sur la Mauritanie dans le cadre d’un programme similaire à l’échelle des pays du Sahel.



La mise en place de cette bibliothèque digitale traduit la volonté des pouvoirs publics de tout mettre en œuvrer pour la sauvegarde de la mémoire collective de notre société et sa transmission aux nouvelles générations, la consolidation des fondements culturels de notre identité plurielle et le renforcement de notre unité nationale.//FIN