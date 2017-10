Mauritanie: Conseil des ministres du 19 octobre 2017 (le communiqué)

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 19 octobre 2017 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2210 pour les substances du groupe (1) dans la zone d’Arouiya (Wilaya du Tiris Zemmour) au profit de la société Mauritania Hydrocarbons and Mines, Infrastructure, Consulting Group-Sarl.



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2219 pour les substances du groupe (1) dans la zone de Hassi Djibilet (Wilaya du Tiris Zemmour) au profit de la société SURICATE-Sarl.



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2220 pour les substances du groupe (1) dans la zone de Gara Djibilet (Wilaya du Tiris Zemmour) au profit de la société SURICATE-Sarl.



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2499 pour les substances du groupe (2) (sables noirs) dans la zone de N’Terrat (Wilaya du Trarza) au profit de la société DIRCOMA-Sarl.



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2500 pour les substances du groupe (2) (sables noirs) dans la zone de Tamzak (Wilaya du Trarza) au profit de la société DIRCOMA-Sarl.



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2504 pour les substances du groupe (2) (sables noirs) dans la zone de Tiguematine (Wilaya du Trarza) au profit de la société Wafa Mining & Petroleum (WMP SA).



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2505 pour les substances du groupe (2) (sables noirs) dans la zone de Tiguematine (Wilaya du Trarza) au profit de la société Wafa Mining & Petroleum (WMP SA).



-Projet de décret accordant le permis de recherche n°2508 pour les substances du groupe (2) (sables noirs) dans la zone de Nimjat Nord Ouest (Wilaya du Trarza) au profit de la société QUARK 74.



- Projet de décret portant nomination des Représentants de l’Etat au Conseil d’Administration de la Société des Aéroports de Mauritanie SAM-SEM.



Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de l’Economie et des Finances a présenté les deux communications suivantes :



- Communication relative à la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP).



La présente communication a pour objet de faire le point sur la (SCAPP) qui constitue le cadre de référence des politiques publiques tendant à traduire dans les faits la vision de développement de notre pays à l’horizon 2030.



Elle rappelle les principales conclusions du diagnostic social, économique, institutionnel et environnemental du pays à la lumière notamment des résultats les plus saillants de la mise en œuvre de quinze ans du CSLP. De même, elle évoque les objectifs de la stratégie et son premier plan d’action.



- Communication relative à la fusion-absorption de l’Entreprise Nationale de l’Entretien Routier (ENER) par la Société d’assainissement, des Travaux, de transport et de Maintenance (ATTM s.a.).



La présente communication propose de procéder à une fusion- absorption entre l’ATTM et l’ENER, ce qui entrainera la dissolution, sans liquidation, de l’ENER et le transfert de son patrimoine à ATTM qui gardera la même dénomination.



Cette opération sera réalisée dans le respect des droits de tous les employés concernés et permettra à ATTM de pouvoir prendre en charge sa nouvelle mission de service public dans des conditions à même de garantir à son action la viabilité et la pérennité requises.//Fin