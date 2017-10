Mauritanie: Conseil des ministres du 26 octobre 2017 (le communiqué)

Le conseil des ministres s'est réuni le jeudi 26 octobre 2017 sous la présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé le Projet de loi relative à la publicité.



Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :



-Projet de décret portant application de la loi 2017-006 du 1er février 2017 relative au Partenariat Public-Privé (PPP).



-Projet de décret portant modification des dispositions des décrets d’application de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics.



-Projet de décret allouant une indemnité spéciale au Personnel de la Garde Côtes Mauritanienne (GCM).



-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Société Marché au Poisson de Nouakchott (MPN).



Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le ministre de l’économie et des finances a présenté une communication relative à la modernisation des systèmes et moyens de paiement.



La ministre des relations avec le parlement et la société civile a présenté les deux communications suivantes :



-Communication relative à la création d’une chaîne culturelle.



-Communication relative à la création d’une chaîne de sport.



Le ministre de l’environnement et du développement durable, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et la ministre de l’élevage ont présenté une communication conjointe relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse 2017-2018.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme



Administration centrale



Direction du Développement Industriel



Directeur : Babacar Mohamed Baba.



Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises



Directrice : Hawa Diallo.



Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille



Administration centrale



Direction de la Promotion Féminine et du Genre



Directrice : Mariem Eli Beibe, précédemment Chef de service à la même Direction, en remplacement de Madame Mah Mint Youness, appelée à faire valoir ses droits à la retraite.



Direction de l’Enfance



Directeur Adjoint : Mohamed Ould Souleymane, précédemment Chef de service, en remplacement de Madame Mariem Mint Ely, appelée à faire valoir ses droits à la retraite.//FIN