Mauritanie: conseil des ministres du 29 mai 2017 (le communiqué)

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Lundi 29 Mai 2017 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de garantie du Projet de Réhabilitation de l’Usine GUELB (1), signé le 18 Avril 2017 à Rabat, Royaume du Maroc, entre la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES).



Le prêt objet du présent accord de garantie porte sur un montant de trente-deux millions de dinars Koweitiens soit l’équivalent de trente-sept milliards sept cent millions d’Ouguiyas, remboursable sur une période de 25 ans après un différé de 06 ans, avec un taux d’intérêt de 2% par an sur les montants décaissés du prêt et non remboursés.



Le Conseil a également examiné et adopté le deux projets de décrets suivants :



-Projet de décret portant convocation du collège électoral pour le Référendum du 15 Juillet 2017.



Le présent projet de décret intervient en application des dispositions du décret n°2017-046 du 24 avril 2017 fixant les modalités pratiques du référendum du 15 juillet 2017 qui prévoit dans son article 09 que la convocation du collège électorale sera faite 45 jours au moins avant le scrutin.



A cet effet, le collège électoral est convoqué le 15 juillet 2017 pour se prononcer sur les deux projets de lois soumis au référendum.



-Projet de décret fixant les règles d’avancement et limite d’âges des personnels officiers du Groupement Général de la Sécurité des Routes.



Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministères de l’Intérieur et de la Décentralisation



Administration Territoriale



Wilaya du Tagant



Wali : Diallo Amadou Samba, Administrateur Civil, précédemment Wali de l’Inchiri



Wilaya de l’Inchiri



Wali : Mohamed Ould Saleck, précédemment Chargé de Mission au même Ministère



Etablissements Publics



Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés



Administrateur Directeur général : Ahmed Ould El Moctar Ould Bouceif.



Ministère de l’Economie et des Finances



Administration Centrale



Direction des Projets Education -Formation



Directeur : Sid’Ahmed Ould Baba.



Ministère de l’Agriculture



Secrétariat Général



Secrétaire Général : Ahmedou Ould Ebbouh, Administrateur des Régies Financières



Ministère de l’Education Nationale



Secrétariat Général



Secrétaire Générale : M’Aiziza Mint Kerballi, précédemment Secrétaire Générale du Ministère de l’Agriculture en remplacement de Monsieur Sid’Ahmed Ould Baba, appelé à d’autres fonctions.//FIN