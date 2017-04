Médias: Africa Check distingué à Paris

Le site francophone d’ Africa Check, a été distingué ce lundi 3 avril 2017 à Paris par le Prix francophone de l’innovation dans les médias, décerné par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Reporters Sans Frontières (RSF) et Radio France Internationale (RFI), a-t-on appris de source officielle.Basée dans les locaux de l’Ecole Supérieure de Journalisme, des Métiers et de la Communication ( Ejicom ), le site francophone d’Africa check publie depuis 18 mois, des articles basés sur la vérification des faits.« Vous avez choisi un sujet important : la vérification des faits est essentielle », a déclaré la secrétaire générale de l’OIF », Michaëlle Jean, cité par un communiqué dont copie a été transmise à Ouestafnews.Pour le rédacteur en chef d’Africa Check francophone, Assane Diagne, cette distinction témoigne de la « reconnaissance du travail qu’Africa Check est en train d’abattre pour la promotion du fact-checking au Sénégal et en Afrique de l’ouest ». selon, le journaliste sénégalais, il s’agit aussi d’un « encouragement à aller de l’avant ».En plus des articles publiés sur son site web, la rédaction francophone d’Africa Check est aussi engagé dans la promotion du fact-checking notamment à travers une émission co-produite avec la West Africa Democracy Radio (WADR) à Dakar et la formation.A cela, il faut ajouter le lancement des Prix africains de fact-checking destinés à encourager le fact-checking dans la presse africaine. L’organisation a une rédaction anglophone, qui existe depuis 2012, dispose de bureaux à Johannesburg (Afrique du Sud), Lagos (Nigeria) et Nairobi (Kenya),A Paris, Africa Check, s’est vu décerné le deuxième prix doté d’une récompense de 6 500 euros (environ 4,3 millions de francs CFA).Le 1prix doté de 10 000 euros a été décerné à l’initiative venue du Burkina Faso « Agribusiness TV», une web-télé qui utilise la vidéo comme outil de promotion et de (re)valorisation du secteur agricole. Le 3et dernier prix, est revenu au journal Belge, « Médor », un trimestriel d’enquêtes et de récits.Le Prix francophone de l’innovation dans les médias qui en est à sa deuxième édition vise selon, ces promoteurs à encourager les « nouvelles manières d’informer ». Il s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 57 États et gouvernements membres de la Francophonie.