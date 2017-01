Pour la beauté rêvée du monde (Editorial)

Par Hamadou Tidiane SY*



Un de ces moments où l'humanité se révèle à nous dans une puanteur insoutenable.



La résurgence du fascisme en Occident est une réalité. L'occulter serait céder à la pensée unique et à la peur. Or, nous le savons, la peur n'a jamais gagné une bataille.



Alors, il nous faut riposter. Courageusement. Il faut au monde, dans sa globalité, riposter. Riposter au plus vite. Une riposte intelligente, qui bannit la violence, les bombes et tout acte malveillant.



Il nous faut néanmoins une riposte ferme, car il y a un adversaire horrible, un adversaire aux agissements aussi odieux qu’insidieux, un adversaire à la pensée maléfique...



Il nous faut riposter en prouvant à cet adversaire aux idées abjectes, que, dans sa longue histoire, l'humanité a enfanté mieux que les sectaires aux pensées perfides. Heureusement !



Et, pour organiser cette riposte, me revient ce passage du fameux discours de Martin Luther King.



« Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l’amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline ».



En un mot, il nous faut être meilleurs que l’ennemi, plus humains et plus humanistes que lui.



Il faut au monde « libre » et aux bonnes gens, éprises de paix, de liberté et de justice, mener la lutte pour que le fameux « rêve » de ce même King, puisse rester le viatique qu’il a été pour nombre de générations, bien au-delà des frontières américaines où il est né.



Des inepties clairement islamophobes du fasciste Trump, devenu président de la première puissance mondiale, à la fusillade contre des fidèles au Centre islamique de Montréal, il y a une constante : l'incapacité de l'Occident à tolérer la différence, et à vivre ce que, dans sa suprême arrogance, elle recommande et « enseigne » aux autres : la tolérance!



L'universalisme, cette adhésion voulue à des valeurs universelles que l’humanité aurait en commun, ne voudra jamais dire uniformité, encore moins « uniformisme »! Elle ne voudra jamais dire construire un monde dominé par l’Occident, qui seule impose ses valeurs à tout le reste de notre vaste et diverse humanité.



Rêver alors d'une race blanche suprême, qui gouverne et règne sur toutes les autres, est un leurre qui conduira le monde à une hécatombe! Ce fut le cas hier avec ce plan fou d’un monde occupé et dominé de bout en bout par les « grands blonds aux yeux bleus ».



Aujourd’hui la menace resurgit.



Alors vigilance, et rappelons-nous : hier on a laissé Hitler faire et on a vu la suite. Le monde s'était réveillé dans l’horreur et la douleur pour dire « plus jamais ça ». Or, il se trouve qu'on n'est plus très loin de « ça », justement. Trump et ses semblables en Europe nous mènent vers « ça ».



On n’est plus loin très loin d'un remake tragique de l’histoire lorsque le sectarisme religieux et le racisme s'installent au cœur du palais présidentiel de la « première puissance » mondiale, dépassent les slogans pour devenir décrets.



On n'en est plus loin lorsque, partout en Europe, le discours haineux contre les musulmans a allègrement franchi les cabarets et cercles restreints des groupuscules de l’extrême droite nazie, pour se retrouver dans les programmes de campagne de presque tous les partis politiques, sans que cela n’émeuve personne. Normal ? Certainement qu’il y en avait aussi qui avaient trouvé « normaux » les discours de l’auteur de Mein Kampf !



Tout ceci, juste pour dire que nous taire ferait de nous des complices. Comme hier, il y a eu des complices de l’holocauste.



Trump est un raciste sectaire. C'est un fasciste. Il nous faut le dire haut et fort. Le dénoncer sans peur pour que le peuple américain qui l'a élu sache qu'il fait face à un moment crucial de son histoire, une histoire liée à celle du reste de l’humanité.



Certes, et fort heureusement, tous les Américains ne sont pas des pro-Trump, comme l’ont démontré les grandes manifestations contre son installation à la Maison Blanche. Mais ça ne suffit pas. Que le peuple américain prenne donc ses responsabilités. Que les leaders de la planète entière prennent donc leur courage à deux mains, pour prouver à ce raciste que le monde ne s’arrête pas à la « Trump Tower ».



Et pourquoi s’indigner ?



Lorsque la beauté rêvée du monde est salie et menacée par une réalité désespérante, portée par des hommes et des femmes aux idées barbares, il nous faut ensemble porter le NON. Aucune voix ne sera de trop. Puisque nous voulons continuer de rêver d’une humanité réconciliée avec elle-même ou chacun est respecté, aimé pour ce qu’il est, comme il est. L’humanité pour laquelle se sont battus Martin Luther King et tous les autres, ne saurait s’accommoder des discours haineux.



Il nous faut dire NON pour que demain, comme l’a si bien dit Léopold Sedar Senghor « nous répondions présents à la renaissance du Monde ».



*Hamadou Tidiane SY, Journaliste journaliste sénégalais. Fulbright New Century Scholar]b]b

Fondateur d'Ouestaf News, il est reconnui[ Innovateur social dans le domaine du Savoir et de l'Information par les fondations Ashoka & Knight]i