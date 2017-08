Rapport IGE 2014 : A Bambilor, des particuliers s’enrichissent au détriment de l’Etat

La Caisse de Sécurité Sociale sous la direction d’Ibrahima Guèye et la Caisse de Dépôts et de Consignation alors dirigée par Cheikh Mamadou Falilou Mbacké Diagne, auront été citées par les enquêteurs dans le cadre d’un scandale foncier.



Selon l'IGE, ces deux structures étatiques ont favorisé « l’enrichissement de particuliers ». Dans ce rapport l’ancien président refait parler de lui avec La Maison du Sénégal à New York ». Une rocambolesque affaire atour de l’achat et la réfection d’un immeuble aux USA.