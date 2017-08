Rapport IGE 2015 : comptes secrets à l’ADIE et détournements de ristournes à l’ASPIT

A l’Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), les commandes de matériel ont laissé des traces de ml gouvernance et une confusion entre les deux directeurs, Tamsir Ba et Khassimou Wone. Le second a remplacé le premier en mai 2012 un mois après la prise de fonction du président Macky Sall. Les préjudices financiers sont énormes.



Du côté de l’Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation technologique (Aspit), pendant trois ans, les ristournes reçu de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle auront été détournés par les dirigeants.

Ici aussi, pour la période en cause, deux directeurs se sont succédés Mme Adji Diop Sall (entre 2011 et 2013), son prédécesseur était Abdoul Wahab Ka qui a été en poste entre janvier et mai 2011.



Selon l’IGE, citant le Commissaire aux compte de l’ASPIT « une bonne partie des ristournes (…) a été détourné dans un seul compte bancaire ouvert par le directeur général à des fins personnelles »