Remaniement ministériel au Bénin : liste du nouveau gouvernement

1- Ministre d’État chargé du Plan et du Développement : Abdoulaye Bio Tchané



2- Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme : Joseph Fifamin Djogbenou



3- Ministre des Affaires Étrangères : Aurélien Agbénonci



4- Ministre de l’Économie et des Finances : Romuald Wadagni



5- Ministre de l’Interieur et de la Sécurité Publique : Sacca Lafia



6- Ministre du Cadre de Vie et du Développement durable : José Didier Tonato



7- Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche : Gaston Dossouhoui



8- Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale : Barnabé Dassigli



9- Ministre du Travail et de la Fonction Publique : Adidjatou Mathys



10- Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance : Bintou Chabi Adam Épouse Taro



11- Ministre de la Santé : Alassane Séidou



12- Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Marie Odile Atanasso



13- Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle : Mahugnon Kakpo



14- Ministre des Enseignements Maternel et Primaire : Karim Salimane



15- Ministre de l’Economie numérique et de la Communication : Mme Aurélie Adam Soulé Epouse Zoumarou



16- Ministre des Infrastructures et des Transports : Cyr Koty



17- Ministre de l’Industrie et du Commerce : Serge Ahissou



18- Ministre de l’Energie : Dona Jean-Claude Houssou



19- Ministre de l’Eau et des Mines : Samou Séidou Adambi



20- Ministre des Petites et moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi : Modeste Kérékou



21- Ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports : Oswald Homéky



22- Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale : Fortuné Alain Nouatin // FIN