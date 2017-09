Remaniement ministériel au Sénégal: composition du nouveau gouvernement

Mahamed Boun Abdallah Dionne : Premier ministre



Me Augustin Tine: Ministre des Forces Armées

Me Sidiki kaba: Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur

Aly Ngouille Ndiaye: Ministre de l’intérieur



Ismaila Madjor Fall: Garde des sceaux, ministre de la justice

Adoulaye Daouda Diallo: Ministre des infrastructures; transport terrestres

Amadou Ba: Ministre de l’économie et des finances



Mansour Faye : Ministre hydraulique

Diene Farba Sarr : Ministre du renouveau urbain, de l’habitat

Mariama Sarr : Ministre du renouveau et du service public



Papa Abdoulaye Seck : Ministre de l’agriculture

Mansour Elimane Kane : Ministre pétrole

Abdoulaye Diouf Sarr : Ministre de la santé et de l’action sociale



Ndeye Saly Diop : Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre

Serigne Mbaye Thiam : ministre de l’éducation

Mary Teuw Niane : Ministre de l’enseignement sup, de la recherche et de l’innovation



Alioune Sarr : ministre du commerce, de la consommation et du secteur informel

Aminata Mbengue Ndiaye : ministre de l’élevage

Mamadou Tala : Ministre de la formation professionnelle



Oumar Gueye : Ministre de la pêche et de l’économie maritime

Yahya Abdoul Kane : Ministre de la gouvernance territoriale

Moustapha Diop : Ministre de l’industrie et de la petite et moyenne industrie



Mbagnik Ndiaye : Ministre de l’intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie

Matar Ba : Ministre des sports

Samba Sy : Ministre du travail



Abdou Latif Coulibaly : Ministre de la culture

Khoudia Mbaye : Ministre de la promotion de l’investissement, du partenariat et de la télé service étatique

Abdoulaye Bibi Baldé : Ministre de la communication, des télécommunications, des postes



Maimouna Ndoye Seck : Ministre des transports aériens

Mame Mbaye Niang : ministre du Tourisme

Aissatou Sophie : Ministre des mines et de la géologie



Mame Thierno Dieng : Ministre de l’environnement

Pape G. Ndong : Ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne

Aminata A. Manga : Ministre de l’économie, de la micro finance



Abdoulaye Diop : Ministre de l’emploi et de l’insertion sociale

Ndeye Rama Gueye Diop : Ministre de la bonne gouvernance et de la protection de l’enfance



Ministres délégués



Souleymane Jules Diop : Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du PUDC

Birima Mangara : Ministre délégué auprès du ministère des finances

Abdou Ndéné Sall : Ministre délégué auprès du ministère des infrastructures

Moustapha Lo Diatta : Ministre délégué auprès du ministère de l’agriculture