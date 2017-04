Sénégal: Conseil des ministres du 05 avril 2017 (le communiqué)

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 5 avril 2017, à 10 heures, au Palais de la République.



Entamant sa communication autour de la célébration, dans la communion, du 57ème anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale et de la consolidation dynamique de notre République, le Chef de l’Etat adresse ses chaleureuses félicitations au Gouvernement, aux forces militaires et paramilitaires, aux anciens combattants, aux autorités administratives et locales, aux élèves, aux mouvements de jeunesse et de femmes, aux artistes, et à toutes les forces vives de la Nation, pour le déroulement exemplaire des défilés et manifestations organisées sur toute l’étendue du territoire national.



Ainsi, après avoir salué la participation remarquable d’un détachement de l’Armée gambienne au défilé militaire à la Place de la Nation, le Président de la République demande au Gouvernement de veiller à la modernisation des casernes et de l’équipement de nos forces de défense et de sécurité, à l’amélioration de leurs conditions sociales, ainsi qu’à l’effectivité de la revalorisation générale des pensions militaires d’invalidité. Il en est de même, de la prise en charge sociale optimale des anciens combattants, dont le rôle précurseur dans la préservation des valeurs patriotiques et civiques reste primordial pour le développement du Sénégal.



Par ailleurs, appréciant les résultats du recensement général des entreprises (RGE), réalisé pour la première fois au Sénégal, le Président de la République félicite le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et tous les acteurs impliqués dans le pilotage de cette opération essentielle pour la modernisation de l’économie nationale et l’actualisation du système d’établissement des comptes nationaux. Ainsi, le Chef de l’Etat demande au Premier Ministre d’ouvrir, dans les meilleurs délais, des concertations élargies avec le secteur privé, le monde universitaire et les collectivités territoriales, afin d’intensifier l’exécution consensuelle d’une politique de promotion des PME /PMI qui capitalise, dans l’équité, le potentiel économique de nos territoires, avec l’accroissement attendue de la création locale d’emplois.



Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur le suivi de la coopération, des partenariats, et sur son agenda diplomatique, en informant le Conseil de sa participation, le 10 avril 2017, à Abidjan, au Sommet extraordinaire de l’UEMOA, et de la visite officielle que son homologue Portugais, Son Excellence Monsieur Marcelo Rebelo De SOUZA, effectuera au Sénégal, les 12 et 13 avril 2017.



Dans sa communication, le Premier ministre a adressé, au nom du Gouvernement ses vives félicitations au Président de la République à l’occasion de la célébration du 57ème anniversaire de la fête de l’Indépendance, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l’activité gouvernementale.



Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale.



Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale.



Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017.



Le Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a fait le point de l’état de préparation de la 2ème Conférence sociale.



Le Ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent a rendu compte de l’état d’avancement des différents projets et réformes.



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté :



le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Energie et des Energies renouvelables.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Mamadou Moustapha BA, Economiste Planificateur, est nommé Directeur général du Budget.



Monsieur Papa Oumar DIALLO, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de la Direction générale du Budget.



Madame Gnilane NDIAYE, titulaire d’un Master en Ingénierie de projets de coopération, est nommée Secrétaire permanent du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) ;



Monsieur Abdoulaye GUEYE, titulaire d’un Master en Business Administration, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des PME, en remplacement de Monsieur Abdoulaye THIAM, appelé à d’autres fonctions.//FIN