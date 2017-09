TIC et Internet : enfin le « .africa »

Ouestafnews - Les 54 pays africains sont désormais réunis autour d'un nom de domaine unique, le .africa (lire « dot Africa » ou « point Africa"). Evoqué depuis plusieurs années, ce projet de l'Union africaine se matérialise enfin.



« Plus de 8000 marques et entreprises parmi les plus importantes du continent, ainsi que des particuliers, se sont déjà enregistrés », indique un communiqué de Registry Africa, l'organe gestionnaire du .africa, basé à Johannesburg.



Parmi les institutions qui se sont déjà enregistrées, on note selon Registry Africa, des banques et des médias qui ont commencé à s'inscrire depuis début juillet 2017.



« L'extension .africa est unique, car elle donne aux Africains un sentiment de fierté très important pour les encourager à tout mettre en œuvre pour le bien du continent», estime, Lucky Masilela, PDG de ZACR (l'entreprise qui gère le nom de domaine sud-africain, ZA).



A l'instar de M. Masilela, beaucoup de spécialistes africains des technologies de l'information et de la communication (TIC°, pensent que le .africa va constituer un levier important pour le développement de l'économie numérique dans le continent.



« L'Afrique sera le plus grand marché dans l'avenir, politiquement nos Etats se sont engagés, maintenant c'est aux acteurs, aux entreprises privés comme publiques de faire leur part du travail, en faisant du .africa, une identité africaine », déclarait à Ouestafnews le Sénégalais Alexis Corenthin, gestionnaire du nom de domaine, SN.



Projet controversé au départ, l'initiative de créer ce nom de domaine continental remonte à 2009 avec la résolution Olivier Tambo, adoptée à l'issue d'une session extraordinaire de la conférence des ministres chargés des technologies de l'information et de l'information (CITMC) tenue à Johannesburg.



Ce texte préconisait « la mise en œuvre du « point Africa » en tant que nom de domaine continental de premier niveau pour son utilisation par les organisations, les entreprises et les individus africains avec l'aide des agences Internet africaines ». Une décision réaffirmée, en août 2010, lors d'une session ordinaire, à Abuja.



Initialement annoncé pour 2013, le projet était à l'origine confié à Uniforum. Pour les observateurs, le lancement de ce nom domaine peut contribuer au financement de l'Union africaine. En 2012, les prix annoncés pour disposer du nom de domaine tournaient autour de 10 à 18 dollars.



MN/TS