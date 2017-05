Téléphonie : MTN se sépare de centaines d’employés en Afrique de l’ouest

Ouestafnews - Le géant sud-africain des télécommunications MTN continue le dégraissement de ses effectifs dans ses filiales en Afrique de l’ouest. Après la Guinée, c’est autour du Nigeria d’être touché.



A MTN Nigeria, la plus grande filiale du groupe en Afrique, 280 employés sont sur le départ, selon une annonce faite le jour même de la fête du Travail.



Revenant sur les raisons de ces départs, le porte-parole de MTN Nigeria, Funso Aina, a révélé à presse, qu’il s’agit de l’aboutissement d’un plan de départ volontaire accepté par « certains employés » présents dans la boite depuis au moins cinq ans.



« Cette politique de départ volontaire entre dans le cadre d’une nouvelle orientation visant une croissance soutenue (…), un équilibre entre la politique de ressources humaines et les exigences de rentabilité », a-t-il indiqué, précisant que ce plan a fait l’objet d’une large consultation et est basé sur le propre feedback des employés.



En en croire M. Aina, dont les propos ont été rapportés par le site premiumtimes, les départs parmi lesquels on compte beaucoup de cadres concernent, 15% des effectifs. MTN Nigeria, qui a démarré ses activités en 2001, compte 1800 employés.



Deux mois auparavant, la filiale de MTN en Guinée, avaient annoncé, le licenciement prochain de 48 personnes (soit 20% de ses effectifs dans le pays), mais contrairement au Nigeria, aucun plan de départ volontaire n’a pas été évoqué à l’époque. Déjà en 2013 et 2016, d’autres licenciements avaient concernés une centaines d’employés.



Raisons profondes



Le Nigeria abrite la plus grande filiale de MTN avec 60 millions d’abonnés et produit un tiers des bénéfices du groupe. Toutefois, la récession économique qui frappe la première économie africaine a, entre autres, poussé l’agence de notation Fitch à dégrader la note souveraine de MTN, lui donnant une « perspective sombre ».



En outre la compagnie continue de trainer comme un boulet l’obligation qui lui a été faite de payer des pénalités suite à la non-désactivation des numéros non identifiés au Nigeria.



Cette affaire qui remonte à 2015 lui a valu une amende record de l’état fédéral, initialement fixée à 5 milliards de dollars et finalement ramené à 1,7 milliards. MTN s’est engagé à payer ce montant en six versements étalés sur trois ans.



Le paiement de cette amende a effectivement débuté en mars 2017 avec le versement de 98 millions de dollars.



Selon certains analystes, MTN chercherait à travers la réduction de son personnel à combler ce manque à gagner.



Au premier trimestre 2017, MTN, revendique une hausse de ses revenus de 7,1%, par rapport à la même période de l’année dernière, selon des résultats consultés par Ouestafnews. Ces chiffres arrivent deux mois après la dégradation de l’agence Fitch.



Menace sur les autres filiales



Leader africain de la téléphonie mobile avec une forte présence en Afrique de l’ouest, le groupe opère aussi au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Liberia. Fin 2016, MTN s’est lancé dans une nouvelle orientation dénommée « Ignite ».



Ce plan qui a débuté en Afrique du Sud et au Nigeria, consiste « à redéfinir le futur de l’entreprise avec un focus sur les affaires et la performance financière », indique un document du groupe consulté par Ouestafnews. Selon la même source, la nouvelle orientation sera progressivement appliquée dans toutes les opérations du groupe.