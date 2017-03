Transport aérien: le Ghana affiche ses ambitions

Ouestafnews- Le ministre ghanéen de l’Aviation, Cecilia Abena Dapanah, a dit l’engagement du gouvernement de son pays à mettre en place une nouvelle compagnie aérienne en partenariat avec le secteur privé.



« Le gouvernement fera tout ce qui est possible pour mettre en place, une nouvelle compagnie qui sera aussi une opportunité d’emplois surtout pour les jeunes » a-t-elle souligné, citée par l’Agence de presse ghanéenne (GNA, publique).



Recevant, le 27 mars 2017 à Accra, une délégation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Mme Dapanah a qualifié le projet de création d’une nouvelle compagnie de « restauration d’une fierté nationale ». Même si, dans le fond, elle n’a pas fourni les détails du projet, il semble que le nouveau président Nana Akufo-Addo et son équipe sont en train de balayer le terrain.



Dans le budget 2017, le gouvernement a en effet supprimé les 17% de TVA appliquée sur les vols intérieurs. Une mesure qui va aussi avec des exigences au niveau sécuritaire. Pour ce qui est du Ghana, la dernière évaluation du secteur faite par l’OACI a donné un score de 64 sur 100.



D’autre part, le régime en place a créé un ministère spécial pour l’Aviation civile alors que le cumul était de rigueur dans le régime sortant.



A l’instar du Ghana, beaucoup de pays africains notamment ouest africains ont connu une faillite de leurs compagnies nationales.



Au Sénégal, tous les schémas essayés (monopole étatique, partenaire de référence, implication du secteur privé) depuis 2000 n’ont pas connu de succès. Même, le Nigeria, géant économique et démographique d’Afrique, n’échappe pas à cette situation.



Tout le contraire de l’Afrique de l’est, notamment le Kenyan et L’Ethiopie, dont les compagnies font figure de fleurons continentaux. Pour la ministre ghanéenne, le renforcement de l’intégration africaine est aujourd’hui mis à rude épreuve quand on sait qu’à l’échelle continentale, pas moins de 27 compagnies nationales ont mis la clé sous le paillasson.



Selon Dr Olumuyiwa Bernard Aliu, le président de l’OACI, à l’échelle mondiale, 30 millions de vols sont effectués chaque jour (impliquant 33 milliards de passagers), l’Afrique ne représente que pour 4% de ce trafic.