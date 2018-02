Afrique-Occident : Nana Akufo-Addo, l’homme qui refuse le misérabilisme

Définir une voie africaine



Pour le chef d’état ghanéen, partisan d’une « solution africaine aux problèmes africains », il faut faire en sorte que les «énormes potentialités» du continent profitent d’abord à ses fils.



«Une fois que ce sera fait, alors nous pouvons venir à Dakar et parler d’éducation et non le financement de notre éducation par les autres. Nous parlerons alors des changements à apporter dans les programmes, de la qualité et aussi de la priorité à accorder à notre histoire et à notre sociologie», estime le chef de l’Etat ghanéen.



Ce discours de Dakar est en droite ligne de celui prononcé début décembre 2017 à Accra, lors d’une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron.



A cette occasion, les mots sans équivoque du président Akufo-Addo avaient eu un effet viral dans les réseaux sociaux et beaucoup d'internautes avaient salué un discours « mémorable » .



Quoiqu’il en soit, la substance et la tonalité sont restées intactes. Pour le successeur de John Dramani Mahama, l’Afrique doit avant tout être « autonome » afin de faire face aux défis du 21è siècle.



«On ne peut pas continuer à faire des politiques pour nous, dans nos pays, dans nos régions, sur notre continent sur la base du soutien que le monde occidental, la France ou l’UE voudrait bien nous donner. Ça ne va pas marcher, ça n’a pas marché hier et ça ne marchera pas demain», soulignait-il en décembre 2017 à Accra, devant un Emmanuel Macron qui dissimulait mal sa nervosité.



Né en 1944, Nana Dankwa Akufo-Addo est une figure emblématique de la vie politique ghanéenne. Ces quatre décennies de carrière politique ont été couronnées par son élection à la tête du Ghana, le 9 décembre 2016.



MN/ad