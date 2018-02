Corruption : le Cap-Vert, seul pays d’Afrique de l’Ouest hors de la zone rouge

Le Nigéria en eaux troubles



Placé 148e mondiale et 23e en Afrique, le Nigéria premier économie de l’Afrique de l’Ouest est pays le plus peuplé d’Afrique. La corruption devient de plus en plus endémique, souligne le dernier IPC.



Ce rang sonne comme un rappel pour l’administration du président Muhammadu Buhari qui a fait de la corruption l’un de ses slogans de campagne et un de ses chevaux de bataille dès son arrivée au pouvoir en 2016.



Toutefois, sa lutte contre la corruption connait peu de succès dans le pays et des accusations de favoritisme se sont fait entendre au sein de la population. D’ailleurs, on l’accuse d’épargner ses proches et de viser seulement des dignitaires de l’ancien régime.



Lors dernier sommet de l’Union africain (UA), en janvier 2018 à Addis-Abeba, le président nigérian a été choisi pour lancer le thème du sommet qui était « gagner le combat contre la corruption : une voie durable de la transformation de l’Afrique.»

L’année dernière, la Suisse avait promis de restituer l’argent détourné par le général Sani Abacha qui a dirigé le Nigéria de 1993 à 1998 et décédé un an plus tard.



La somme s’élèverait à 321 millions de dollars déposés sur des comptes par le général et sa famille. Cela fait suite à une lettre d’intention en 2016 signée entre les deux pays. Un accord a été même été finalisé le 4 décembre de cette même année. En 2016, 200 milliards de dollars qui auraient été détournés par 7 gouverneurs et 6 anciens ministres ont été rapatriés de Dubaï.



Pour le reste, le Sierra Leone, occupe la 130e place mondiale et 19e en Afrique suivi de la Mauritanie 143e. La Guinée est 148e et 22e africaine et de la Guinée-Bissau 171e mondiale et 41e au classement africain.



Les bons et mauvais points de l’Afrique



Le Botswana meilleur élève en Afrique occupe le 34e rang mondial. Le Rwanda qui est à la 3e place en Afrique et 49e mondial mène une lutte sans pitié contre la corruption.



Rien qu’en février 2017, environ 200 policiers ont été renvoyés pour corruption au pays des mille collines. A l’époque, la représentante de Transparency International à Kigali, Marie-Immaculée Ingabire, avait salué cet acte «Il n’y a pas d’autres indicateurs en fait pour mesurer la volonté politique», avait-elle notamment dit.



Tout juste après le Rwanda, vient la Namibie 53è mondiale, l’Ile Maurice, 54è, Sao Tome et Principe 64è et l’Afrique du Sud 71e.



Tout au bas du classement, on retrouve des pays comme l’Uganda 151e, le Burundi 157, le Tchad 165e, l’Angola, 167e et la Guinée-Equatoriale Equatoriale 171e.



Avec le Soudan, 175e, le Soudan du Sud, 179e, la Somalie, 180e, la Corne de l’Afrique est dans la zone rouge du TPI, c'est-à-dire les régions corruptogènes.



Ce classement dominé par la Nouvelle Zélande, 89 points/100, a montré que la majorité des 180 pays font des efforts minimes ou sont laxistes pour mettre fin à la corruption. L’étude a également révélé que les pays laxistes dans la protection des journalistes et des activistes des ONG ont les «pires taux de corruption dans le monde».