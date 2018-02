Guinée-Bissau : désaccord autour d'un accord politique

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) qui avait fixé un délai pour l'application de l'accord de Conakry a finalement décidé de sanctionner certaines parties prenantes. Le 5 février 2018, l'organisation régionale a émis des sanctions contre 19 personnalités bissau-guinéennes pour non-application des accords de Conakry, selon un communiqué.



Ces sanctions portent sur «la suspension de leur participation aux activités de la Communauté, l'interdiction de voyager et la dénégation de visa à leur encontre et des membres de leurs familles, ainsi que le gel de leurs avoirs financiers et de ceux de leurs familles partout où ils se trouvent», indique le document. Joint par Ouestafnews, Armando Conté, chercheur en science sociale, explique qu'il s'agit là d'une crainte nourrie par certains Bissau-Guinéens qui s'est réalisée.



«Il s'agit actuellement d'un moment test pour la Cedeao. D'aucuns pensent que l'organe régional va blanchir les vrais responsables de la crise et ensuite imposer des sanctions à des politiques de second plan», a souligné M. Conté interrogé par Ouestafnews, à la veille de l'annonce des sanctions de la Cedeao.



L'accord de Conakry signé, le 14 octobre 2016, prévoit entre autres une « procédure consensuelle » pour un Premier ministre de consensus « ayant la confiance du président de la République ».



Il préconise également la formation «d'un gouvernement de l'union nationale» et le retour des «15 dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC)» dans leur famille politique.



Pour la mise en œuvre de cet accord, la Cedeao avait fixé plusieurs délais non respectés. Au lendemain de l'annonce de ces sanctions, les protestations n'ont pas tardé.



Des acteurs politiques dénoncent un parti-pris puisque qu'aucun membre du PAIGC (au pouvoir) n'est sanctionné.

Depuis l'arrivée du président Vaz au pouvoir en mai 2014, six personnes se sont succédé au poste de Premier ministre dont le dernier en date est Augusto Antonio Artur Da Silva, nommé le 31 janvier après la démission d'Umaru Emballo Sissoko.



Le délai fixé par la Cedeao pour la nomination d'un Premier ministre de consensus était fixé le 16 janvier 2017. La crise visiblement va perdurer d'autant que la Cedeao, avant d'imposer ses sanctions, avait jugé la nomination de M. Da Silva non conforme à l'accord de Conakry.



Cette crise politique a d'abord secoué le PAIGC avec le limogeage en août 2015 du Premier ministre Domingos Simoens et la dissolution de son gouvernement. Rivaux et en compétition pour le contrôle du parti, le président José Mario Vaz et M. Simoens avaient des relations heurtées, confient les observateurs de la vie politique de ce pays.



«J'ai pris une décision qui responsabilise les partis politiques en leur donnant l'occasion de prouver qu'ils placent l'intérêt supérieur de la nation et du peuple au-dessus de leurs intérêts personnels ou de groupe ou de parti », avait soutenu le président, au lendemain de la dissolution du gouvernement.



Eu égard aux conditions fixées par l'accord de Conakry, la primature bissau-guinéenne est caractérisée par une ronde d'arrivées et de départs soit six au total. Selon la Constitution de ce pays, la politique de la nation est définie par le Premier ministre.



Quelle sera la posture de l'armée ?



Selon Armando Conté, les accords de Conakry comportent un article sur «la réforme des forces armées» en Guinée-Bissau. En effet, les accords de Conakry prévoient la réforme des «secteurs de la défense, de la sécurité et de la justice».



«Il y a une dissuasion de taille contre un potentiel coup d'Etat à travers notamment les sanctions internationales qui pèsent sur des leaders militaires depuis le putsch de 2012. Actuellement, sept officiers de l'armée sont en détention et attendent leur procès», a expliqué M. Conté.



Le 14 et 15 décembre 2017, des soldats bissau-guinéens ont été arrêtés et incarcérés dans une prison située dans une base aérienne. Ils étaient accusés de tentative d'assassinat du chef d'état-major, le général Biague Na Ntam, selon l'Agence France-Presse.



Il s'agit des commandants de Buota Na Yete et Cristavao, du capitaine Aribe Infonde, du lieutenant Mauricio Félix, de l'adjudant Sabo Cabral et du sergent Joaquin Cia, précise la même source.



«Jusqu'au moment où nous parlons l'armée n'est pas encore intervenue mais est-ce qu'elle va continuer à rester éternellement dans les casernes à regarder les politiques», a expliqué à Ouestafnews l'analyste politique bissau-guinéen Bamba Koté.



Selon M. Koté, l'armée bissau-guinéenne, issue d'une guerre de libération, a toujours considéré que «les politiques n'ont pas la légitimité en tout cas pour détruire le pays».



«On avait accordé à Conakry toute une feuille de route pour la sortie de la crise et je pense que le temps a démontré qu'il y a un manque de volonté. C'est pourquoi, avant que d'autres choses n'arrivent en Guinée-Bissau, on a estimé important de témoigner cela aux médiateurs de la Cedeao, au président en exercice de l'Union africaine», avait déclaré, le 18 octobre 2017, le président du PAIGC, Domingo Pereira, cité par RFI.



ON/mn/ad