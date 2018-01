Le cruel destin des fondations de Première dame (encadré)

- Il est devenu une habitude chez les Premières dames, une fois au palais présidentiel, de mettre sur pied une fondation. Mais à quelques rares exceptions, celles-ci ne survivent guère à l’alternance. Ces structures, qui fonctionnent tant que l'époux est au pouvoir, disparaissent, dès qu’il y a une alternance.Au Sénégal, la situation de l'hôpital Ninéfécha en est un symbole. Financée par la fondation « Education, Santé », la fondation de Viviane Wade, la structure sanitaire faisait la fierté de toute une région tant son plateau technique était relevé. Mais la chute des Wade a signé son arrêt de mort.Les promesses de l’ancienne ministre de la Santé et l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck, n’ont pas pu empêcher sa fermeture. «Faute de ressources», Viviane Wade a été contraint de dissoudre sa fondation en 2013. Un an à peine après la perte du pouvoir par son mari.Douze ans plus tôt, la Fondation «Solidarité partage» d'Elisabeth Diouf a connu le même sort. Créée en 1992, cette fondation, qui se donnait comme objectif d’aider les couches les plus vulnérables, a dû revoir ses ambitions à la baisse avec l’avènement de l’alternance en 2000.La fondation, à défaut d'être dissoute, se fait si discrète qu'on en oublie son existence. Le même constat est fait dans d’autres pays de la sous-région.En Côte d’Ivoire, la fondation N’daya Internationale de l’ancienne Première dame, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, a elle aussi connu son heure de gloire avant de tomber presque dans l’oubli, après la mort de Félix Houphouët-Boigny.«Améliorer la santé, le bien-être et l’éducation des enfants en Afrique », telle fut la raison d’être de N’daya Internationale, créée en 1987. La mort de Felix Houphouët-Boigny en 1993 et l’arrivée d’Henri Konan Bédié au pouvoir a sonné le glas de N’daya Internationale.La raison officiellement avancée est que la veuve de Felix Houphouët-Boigny ne voulait pas porter ombrage à la toute nouvelle première dame d’alors, Henriette Bédié, qui venait elle aussi de mettre en place une fondation. Par la suite Mme Houphouët-Boigny s’est départie de N’daya Internationale, avant de s’exiler aux Bahamas.Par contre, au Mali, Adame Ba Konaré tient bon. L’épouse de l’ancien président Alpha Omar Konaré continue, à travers sa fondation «Partage», d’oeuvrer dans le social, malgré le départ de son mari du pouvoir.Contrairement à celles qui attendent l’arrivée au pouvoir de leur mari, pour s’investir dans le social, l’actuelle première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara a créé «Children of Africa» à l’époque où son mari était Premier ministre.Ce qui fait penser que sa fondation ne subira peut-être pas le même sort que les autres.Alors que son mari a dirigé le Sénégal pendant deux décennies, Colette Senghor est l’une des rares premières dames d’Afrique à n’avoir pas créé de fondation.