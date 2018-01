Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 04/01/2018- Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo : sécurité, défense, agriculture, industrie, politique, dialogue, administration.

Côte d’Ivoire : 230 militaires et gendarmes radiés de l’armée ivoirienne



Le chef d’Etat-major général des armées ivoiriennes, le général Sékou Touré, a révélé que 230 militaires et gendarmes ont été radiés des effectifs de l’armée ivoirienne pour cause de mutineries, selon une information rapportée par l’Agence de presse africaine. « On a tiré des leçons des événements sombres derniers. Ces mutineries ont terni l’image du pays » a déclaré le Général Touré, lors d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président ivoirien, Alassane Ouattara.



Sénégal : 46 000 tonnes de graines d’arachide collectées par la Sonacos



La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a collecté 46 000 tonnes de graines d’arachide après un mois de l’ouverture de la campagne de commercialisation, selon une annonce du directeur de ladite société, Pape Dieng. « Au 2 janvier (2018), après juste un mois de campagne, nous avons déjà collecté 46 000 tonnes de graines d’arachide contre seulement 26 000 tonnes à la même période de l’année dernière» a-t-il indiqué, cité par l’Agence de presse sénégalaise.



Togo : le président togolais appelle à nouveau au dialogue



Le président togolais Faure Gnassingbé a appelé une fois de plus lors de la présentation de ses vœux, sa volonté d’entamer le dialogue avec l’opposition pour une résolution de la crise politique. « Le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques », a-t-il déclaré à la télévision nationale, cité par l’AFP, tout en insistant sur la révision de la constitution.



Côte d’Ivoire : 31 personnes interpellées pour « fraude sur la nationalité ivoirienne »



L’Office national d’identification (ONI) a annoncé avoir interpellé et déférer 31 personnes devant le parquet pour fraude sur la nationalité ivoirienne, selon une note dudit office. « Les personnes mises en cause sont trois agents d’état civil de sous-préfecture, quatre burkinabé, deux nigérians, un malien et vingt et un ivoiriens», précise la note, tout en indiquant que plusieurs autres cas de fraudes sont constatés dans le traitement des dossiers.