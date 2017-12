Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 04/12/2017- Mali, Bénin, Sénégal, Côte d’Ivoire : Moussa Sinko Coulibaly, gouvernance, CEA, réformes, migration.

Mali : Moussa Sinko Coulibaly quitte l’armée pour se lancer en politique



Le général malien, Moussa Sinko Coulibaly, plusieurs fois ministre, a annoncé sa démission de l’armée malienne, selon une information rapportée par la presse malienne. « Ce choix est lié à mon ambition de vouloir contribuer autrement à trouver des solutions aux défis politiques, éducatifs, économiques […] » inique la lettre de démission, cité par la même source.



Afrique : un officiel critique le financement étranger des processus de gouvernance



Les pays africains devraient financer par eux même la mise en place d'une bonne gouvernance au service de leurs transformations structurelles, selon le Secrétaire Exécutif Adjoint de la Commission Economique pour l'Afrique (CEA).« C'est vrai, c'est très cher de financer la gouvernance, si on prend seulement le coût des élections à un milliard $ dans un pays comme la République Démocratique du Congo. Mais cela n'a simplement pas de sens, que des processus de gouvernance en Afrique soient financés par des bailleurs de fonds étrangers », a déclaré Abdalla Hamdok, cité par Agence Ecofin, en marge de la 27ème conférence économique africaine, qui s'est ouvert à Addis Abeba (Ethiopie) ce 4 décembre 2017.



Bénin : 12,509 milliards FCFA pour le programme de réformes économiques



Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le décaissement d’un montant d’environ 12,509 milliards FCFA en faveur du Bénin pour accompagner le programme de réformes économiques et financières, selon un communiqué de l’institution financière. Ce financement vise à relever les niveaux de vie et préserver la stabilité macroéconomique, indique la même source.



Sénégal : arrestation d’un présumé passeur de migrants



Un présumé passeur, Adama Mbaye a été arrêtée dans la nuit du 2 décembre dernier pour « trafic de migrants » et «traite de personnes» en Libye, rapporte BBC Afrique. Il a été arrêté dans les locaux de la gendarmerie de la Radio Futurs médias (Rfm) où il participait à une émission, indique la source.



Côte d’Ivoire : Abidjan accueille en janvier le sommet EnergyNet



EnergyNet va accueillir le deuxième sommet sur la coopération régionale dans le domaine de l'énergie en Côte d’Ivoire les 24 et 25 janvier 2018, apprend-on de source officielle. « Il s'agit d'une plate-forme stratégique pour l'évolution de projets et le développement de partenariats. La conférence évoquera les opportunités relatives aux projets transfrontaliers et aux investissements potentiels dans le secteur du gaz dans l’ensemble de l'Afrique de l'Ouest », précise le communiqué des organisateurs reçu par Ouestafnews.