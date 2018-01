Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 05/01/2018- Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger : foncier, défense, finances publiques, culture.

Côte d’Ivoire : le président Ouattara cite le foncier parmi les urgences de l’heure



Le président ivoirien, Alassane Ouattara a identifié le foncier parmi les problèmes fondamentaux à régler au cours de l’année 2018. «Le foncier reste une source de tensions et de conflits. Il s’agit d’une des questions les plus fondamentales à régler dans les prochains mois », a notamment déclaré le président ivoirien, le 04 janvier 2018 lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an des religieux et chefs traditionnels à Abidjan.



Niger : le gouvernement renonce à une levée de fonds de 25 milliards



Le gouvernement nigérien a annulé le lancement de sa première levée de fonds en 2018 sur le marché financier de l’Uemoa, apprend-on auprès de l’Agence UMOA-Titres. Selon la même source, l’opération qui devait être lancée le 04 janvier 2018 portait sur l’émission de Bons assimilables du Trésor (BAT) d’un montant de 25 milliards FCFA. A la mi-décembre notons que le Niger avait aussi renoncé à un BAT de 20 milliards FCFA.



Côte d’Ivoire : des coups de feu entendus ce vendredi à Bouaké



Des coups de feu ont été entendus ce vendredi 5 janvier 2018 dans un camp militaire de Bouaké (centre-nord) pour un problème interne, rapporte l’Agence de presse africaine. La veille, le chef de l’état-major des armées ivoiriennes, le général Sekou Touré, a présenté, lors d’une cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président ivoirien, Alassane Ouattara, «ses excuses à la Nation» pour les mutineries qui ont marqué le pays en 2017.



Sénégal : le philosophe Souleymane Bachir Diagne remporte le prix Frantz Fanon



Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a remporté le Prix Frantz Fanon Lifetime Achievement, décerné par l’Association Caribéenne de Philosophie (CPA, en anglais), pour sa contribution au « renouvellement des études africaines ». «Ce prix sera remis lors du congrès annuel de l’Association Caribéenne de Philosophie ; congrès qui se tiendra, pour la première fois, en terre africaine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar les 19 et 20 juin 2018 », précise un communiqué de la Société sénégalaise de philosophie (SOSEPHI), reçu à l’APS.