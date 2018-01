Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 12/01/2018 - Sénégal, Niger, Bénin, Mali : Casamance, sécurité, Boko Haram, Boubèye Maïga, grève, éducation, économie, croissance.

Sénégal : après la tuerie de Boffa Boyotte la Guinée-Bissau se joint à la recherche des criminels



Le chef d’état-major général des Forces armées (CEMGA) sénégalaises, le général de corps d’armée Cheikh Guèye, a annoncé jeudi à Ziguinchor, l’implication de l’armée bissau-guinéenne dans la traque des auteurs du massacre de Boffa (Ziguinchor), qui a fait 14 morts et 7 blessés. La participation des militaires bissau-guinéens entre dans le cadre de l’Accord de coopération permanente noué avec ce pays voisin, a dit le CEMGA lors d’une rencontre avec les journalistes au cours de laquelle il a fait le point sur les opérations engagées par l’armée sénégalaise pour trouver les auteurs de la tuerie de Boffa. «Tous les moyens sont en train d’être mis en œuvre pour trouver les auteurs de ce crime lâche et odieux », a souligné le général Cheikh Guèye, sans entrer dans les détails de l’enquête en cours.



Niger : Boko Haram a fait 141 victimes en 2017 (rapport)



Le groupe islamiste nigérian Boko Haram a fait 141 victimes civiles tuées, enlevées ou blessées en 2017, soit près de la moitié des cas enregistrés en 2015 et 2016 dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, selon un rapport de l'ONU diffusé le 11 janvier 2018 à Niamey. Entre 2015 et 2017, l'ONU a répertorié 582 victimes civiles dans 244 attaques attribuées à Boko Haram dans la région de Diffa (sud-est du Niger), selon des données chiffrées et infographiques du Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) transmises à l'AFP.



Mali : Alger, première sortie de Soumeylou Boubèye Maïga



Le nouveau Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga entame ce samedi 13 janvier 2018 par l'Algérie, une série de prises de contact avec ses homologues de la sous-région, un communiqué du service de communication de la Primature. Selon la même source, le Premier ministre a choisi de réserver sa première sortie internationale à l'Algérie étant donné que le pays a été le chef de file de la médiation internationale qui a conduit les pourparlers inclusifs inter-maliens ayant abouti à l'Accord pour la paix et la réconciliation. C'est aussi l'Algérie qui préside le Comité de suivi de l'Accord.



Bénin : grève de 72 heures des enseignants (centrale syndicale)



Le Front d’action des syndicats de l’Education du Bénin, (52 organisations syndicales), a annoncé qu’il allait observer à partir de mardi 16 janvier 2018 une grève d’avertissement de 72 heures. A travers ce mouvement d’humeur, le Front entend obtenir l’application sans délai des décrets portant statut particulier des corps des personnels enseignants des enseignements des second et premier degrés ainsi que l’indexation des salaires des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire.



Afrique : la Banque annonce un taux de croissance de 3,2% en 2018



En Afrique subsaharienne, la croissance devrait atteindre 3,2% en 2018, annonce la Banque mondiale (BM). «La croissance dans cette région devrait passer de 2,4 % en 2017 à 3,2 % en 2018. Cette accélération dépendra toutefois du raffermissement des prix des produits de base et de la mise en œuvre de réformes…», explique la BM dans son dernier rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, publié le 09 janvier 2017.