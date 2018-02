Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 12/02/2018 – Liberia, Nigeria, Mali, Togo : Ellen Johnson, prix Mo Ibrahim, Boko Haram, défense, sécurité, Soumeylou Boubeye Maîga, transport aérien

Liberia : Après le prix Nobel, Ellen Johnson-Sirleaf remporte le Mo Ibrahim



Le comité d’attribution du prix Mo Ibrahim a porté son choix sur Ellen Johnson-Sirleaf, l’ex-présidente de la république du Liberia, apprend-on de source officielle. Selon le comité chargé de décerner ce prix, Ellen Johnson Sirleaf la première femme élue à la tête d’un pays en Afrique a fait preuve d'un leadership exceptionnel face à des défis sans précédent au cours de ses deux mandats à la tête du Liberia. Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Nobel de la Paix en se voit attribué un des prix les plus richement doté. Comme ses prédécesseurs, elle recevra 5 millions de dollars, une somme étalée sur dix ans, puis une allocation annuelle à vie d'un montant de 200.000 dollars.



Nigeria : des milliers de combattants présumés de Boko Haram devant la justice



Plus de mille combattants présumés du groupe djihadiste nigérian vont comparaître devant la justice nigériane, ce lundi 12 février 2018, rapporte le site francophone de la BBC.Selon la même source, c'est la première fois qu'autant de personnes sont jugées en même temps au Nigeria. Les accusés, dont certains sont détenus depuis des années, devraient être traduits en justice devant les tribunaux civils de la cour de justice militaire de Kainji, une ville située dans le centre du pays. Quarante-cinq personnes avaient été condamnées à des peines allant de trois à 31 ans de prison.



Mali : le Premier ministre promet une sécurisation du centre du pays en vue de la présidentielle de juillet prochain



Le Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga, en visite le 11 février 2018 dans le centre du Mali, a promis tous les moyens nécessaires pour la sécurisation de cette région et assuré que le premier tour de l'élection présidentielle se tiendrait le 29 juillet 2018. «Dès la semaine prochaine, en urgence, plus d'un demi-milliard FCFA seront mobilisés pour soutenir les actions de l'armée », a-t-il annoncé, affirmant que « dès la semaine prochaine, du nouveau matériel sera mis à la disposition de l'armée dans le centre».



Togo : hausse de 11% du nombre de passagers à l’aéroport de Lomé



Plus de 600.000 passagers ont utilisé l’aéroport de Lomé en 2017, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente, selon le site republicoftogo. Selon la même source « ces bons chiffres peuvent être attribués à l’activité transit. Asky (compagnie aérienne privée, détenue en partie par Ethiopian Airlines), qui dessert une vingtaine de destinations en Afrique, a fait de Lomé sa base ».