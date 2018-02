Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 13/02/2018 – Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Togo : finance islamique, politique, infrastructure, commerce, exportations, société.

Mali : lancement d’une première obligation islamique



Le Mali a lancé une première émission d’obligations islamiques pour un montant de 150 milliards FCFA sur le marché régional de l’Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) rapporte le site la tribune Afrique. L'opération d'appel public à l'épargne dénommée «Sukuk État du Mali 6,25% 2018-2025» a démarré le 2 février et les souscriptions seront clôturées ce 16 février. Elle va permettre au pays de mobiliser davantage de financements pour des projets de développement.



Mali : le PDES veut une présidentielle en septembre 2018



Le leader du Parti pour le développement économique et social (PDES), Nouhoum Togo, s’est dit surpris par l’annonce du 29 Juillet 2018, date retenue par le gouvernement pour le premier tour de l’élection présidentielle. Pour lui, le Gouvernement doit impérativement organiser les élections avant le 4 Septembre. La veille le premier ministre Boubèye Maiga avait annoncé la date du scrutin et promis un renforcement sécuritaire surtout dans le centre du pays.



Niger : le 3è pont de Niamey sera achevé en 2021



Le 3ème pont de Niamey sur le Fleuve Niger, dénommé « Pont Général Seyni Kountché » dont les travaux de construction ont été officiellement lancés le 6 avril 2017 par le président nigérien Issoufou Mahamadou, sera achevé dans moins de trois ans, avant 2021 rapporte Xinhua. Les travaux de construction de cette importante infrastructure, fruit de la coopération sino-nigérienne, exécutés par l'entreprise chinoise China Harbour Engineering Corporation CHEC, ont effectivement démarré depuis mi-décembre dernier et se poursuivent activement.



Togo : le coton pilier des exportations



Le «coton à l’exception des linters » est le premier produit d’exportation du Togo indique une note de conjoncture pour le troisième trimestre 2017 publiée par le ministère de l’Économie et des Finances. Sur les 9 premiers mois, les revenus provenant de l’or blanc se sont établis à 39,3 milliards de FCFA, contre 28,4 milliards de FCFA de janvier à septembre 2016. Il s’agit d’un bond de 38,3%. L’or blanc améliore ainsi sa contribution aux exportations globales, qui s’établit à 11,9% contre 8,5% un an auparavant.



Côte d’Ivoire : l’indemnisation des victimes de la crise post-électorale se poursuit



Une nouvelle cohorte de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a reçu à Bondoukou (nord-est) des chèques dans le cadre d'un processus d'indemnisation lancé par le gouvernement ivoirien, rapporte Xinhua ce mardi 13 février 2018. Selon la même source, les victimes et parents de victimes ont reçu leurs chèques et bons de prise en charge des mains de la ministre en charge de la Solidarité, Mariatou Koné. Le processus de réparation des victimes a été lancé en août 2015 par le président Alassane Ouattara. Pour la phase pilote, 4.500 personnes ont été enregistrées dont 3.500 ayants-droits de personnes décédées et 1.000 blessés.En vue de faire face aux préjudices causés par la crise post-électorale de 2010-2011 et les crises antérieures, le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara a décidé de mettre en place un fonds au profit des victimes.