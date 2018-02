Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 14/02/2018 – Sénégal, Nigeria, Liberia : George Weah, Boko Haram, justice,

Sénégal - Liberia : le président libérien George Weah attendu ce mercredi



Le nouveau président du Libéria George Weah est attendu ce mercredi 14 février 2018 à Dakar pour une « visite de travail et d’amitié » au Sénégal, annonce un communiqué de la présidence sénégalaise. Le président sénégalais Macky Sall et son homologue libérien « se rendront ensuite au Palais présidentiel où ils s’entretiendront en tête à tête sur plusieurs sujets d’intérêt commun » précise le communiqué.



Nigeria : un membre de Boko Haram condamné à 15 ans de prison



Un membre de Boko Haram a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à l’enlèvement des jeunes lycéennes à Chibok (nord-est) en 2014. « Un membre de Boko Haram qui a fait partie des ravisseurs qui ont kidnappé les filles de Chibok a été condamné à 15 ans de prison » par un tribunal ad hoc, a indiqué le porte-parole du ministère de la Justice, Salihu Isah, cité par l’AFP.



Sénégal : adoption d’une loi contre le faux monnayage



L’Assemblée nationale sénégalaise a adopté le 13 février 2018, un projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires, rapporte l’Agence de presse sénégalaise.



Sénégal : une loi sur relative à la lutte contre le financement du terrorisme



Le parlement sénégalais a adopté le 13 février 2018 un projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « Ce texte constitue l’un des textes les plus importants pris au sein de l’Union économique des Etats de l’Afrique Ouest (Uemoa). Depuis 2015, son adoption sans modification d’aucune sorte est surtout une obligation pour tous les Etats soucieux de transparence » souligne le ministre de l’Economie et des Finances Amadou Bâ.