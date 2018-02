Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 19/02/2018 - Ghana, Togo, Mauritanie, Sénégal, Gambie : Cedeao, investissement, dialogue, industries, justice, moratoire, peine de mort.

Ghana : Accra accueille une rencontre sur la monnaie unique de la Cedeao



Le Ghana accueillera, le 21 février 2018, une rencontre de 4 chefs d’Etat de l’espace Cedeao, dans le cadre de l’accélération du processus de création d’une monnaie unique, indique un communiqué de l’organisation régionale. Cette rencontre réunira la « task force présidentielle » composée des présidents Nana Akufo-Addo (Ghana), Muhammadu Buhari (Nigeria), Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) et Mahamadou Issoufou (Niger). Elle devrait permettre l’adoption d’une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la communauté, comme il a été recommandé lors de la réunion de Niamey, du 24 octobre 2017.



Mauritanie : lancement du club Afrique Développement



Le club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank sera officiellement lancé en Mauritanie le 20 février 2018 à travers un forum qui sera organisé pour la circonstance dans l’enceinte du palais des congrès de Nouakchott, rapporte Financial Afrik. Selon la meme source, cette rencontre est placée sous le thème « Opportunités d’investissement en Mauritanie », et elle va réunir plusieurs opérateurs économiques africains et internationaux en vue de s’informer sur le climat des affaires en Mauritanie ainsi que sur les meilleures opportunités d’investissement afin d’attirer des investisseurs potentiels.



Togo : démarrage du dialogue politique



Le dialogue politique s’est ouvert ce lundi 19 février 2018 au Togo, en présence du médiateur ghanéen, le président Nana Akufo-Addo. Depuis plus de six mois ce pays était dans l’impasse avec les grandes manifestations politiques initiées par l’opposition qui réclame des réformes démocratiques. Selon Jeuneafrique.com, les discussions, les discussions devraient durer une dizaine de jours et vont tourner autour de douze points doivent être abordés.



Sénégal : hausse des activités de production des industries alimentaires



Les activités de production des industries alimentaires au Sénégal ont enregistré une hausse de 66,7% au mois de décembre 2017 par rapport au mois de nombre de la même année, souligne l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). « Ce résultat découle essentiellement du bon comportement des activités de transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques (plus 30,7%), de fabrication de condiments et assaisonnement (plus 15,4%) et d’une reprise de l’activité de fabrication de sucre sur la période sous revue », indique l’ANSD, cité par l’Agence de presse africaine.



Gambie : moratoire sur la peine de mort



Profitant de la célébration du 53e anniversaire de l’indépendance de la Gambie, le président Adama Barrow a promis un moratoire sur la peine de mort après l’exécution en 2013 de neufs détenus par l’ex chef d’Etat Yaya Jammeh rapporte l’AFP. « Je saisirai cette occasion pour annoncer un moratoire sur l’usage de la peine de mort (…), un premier pas vers l’abolition » c’est en ces termes qu’Adama Barrow a exprimé son souhait dans son discours.