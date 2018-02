Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 21/02/2018 - Mali, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Sénégal: Barkhane, Cedeao, crise, agriculture, subvention.

Mali : deux soldats français tués dans l’exploitation d’une mine



Au Mali, l'explosion d'une mine artisanale a tué deux soldats français et en a blessé un troisième, rapporte ce mercredi 21 février 2018, l’AFP, citant une source militaire. 20 soldats français ont été tués depuis 2014 au Mali, selon un décompte de l'AFP.



Guinée-Bissau : 19 personnalités bissau-guinéennes contestent la décision de la Cedeao



Les 19 personnalités bissau-guinéennes sanctionnées par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour entrave à l’application des accords de Conakry (Guinée) ont déposé une pétition pour contester les décisions prises à leur encontre, rapporte l’Agence Xinhua. Selon leur porte-parole, Fernando Vaz, la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement lors de sa session du 27 janvier 2018, n’a pas identifié les personnes ou les organisations qui devraient être sanctionnées.



Burkina Faso : 25 milliards FCFA pour la subvention et la vente de céréales



Le gouvernement burkinabè va débourser au moins 25 milliards FCFA pour l’acquisition et la vente de plus de 95 000 tonnes de céréales, selon une annonce du directeur général de la Société nationale de gestion de stock de sécurité alimentaire (SONAGESS), Roger Kaboré. Au mois de novembre, le ministre de l’Agriculture, Jacob Ouédraogo, avait annoncé, dans le cadre du « plan de riposte à l’insécurité alimentaire », « la distribution gratuite et la vente à prix subventionné » de céréales aux ménages vulnérables pour « parer au déficit céréalier enregistré au cours de la campagne écoulée » indique la presse togolaise.



Sénégal : augmentation de la part des artisans locaux dans la commande publique



Le taux d’accès des entreprises artisanales à la commande publique est passé de 12,7% en 2014 à 65,14% en 2017, dans le cadre du Projet mobilier national, a indiqué, le 20 février 2018, à Dakar, le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Mamadou Talla. « La dynamique participative et inclusive du projet mobilier national a permis de voir un bond important du taux d’accès qui est passé de 12,7% en 2014 avec une seule entreprise artisanale à 65,14% en 2017 avec 31 entreprises », a-t-il révélé.