Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 22/02/2018 – Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria : élections, justice, Défense, Boko Haram

Côte d’Ivoire : les élections sénatoriales prévues le 24 mars prochain



Les premières élections sénatoriales de Côte d’Ivoire sont officiellement fixées au 24 mars 2018 sur une proposition de la Commission électorale indépendante (CEI) pour l’instauration du Sénat, selon un communiqué d’un conseil des ministres. « Sur proposition de la CEI, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est convoqué le samedi 24 mars 2018 » indique la même source. La campagne électorale va se dérouler du « 19 mars au 22 mars 2018 ».



Bénin : la peine de mort modifiée en peine de réclusion criminelle



Le gouvernement béninois a pris par décret présidentiel la décision de modifier les peines de mort à l’endroit de 14 prisonniers béninois, en peine de réclusion criminelle, selon une annonce du ministre béninois de la Justice et de la législation, Joseph Djogbénou. Selon le ministre béninois de la Justice, cette décision est la « conséquence de la position de notre pays en faveur de l’abolition de la peine de mort, et de la ratification par l’Etat béninois du deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politique », cité par Xinhua.



Mali : 22% du budget national consacré à l’effort militaire



Le gouvernement malien consacre 22% du budget national, soit 600 million de dollar par an à l’effort militaire, a révélé le ministre des Finances malien, Boubou Cissé, dans une interview accordée au quotidien L’Opinion. « En 2016 et 2017, nous avons recruté 10 200 soldats pour renforcer l’armée et 1 500 policiers. Nous avons prévu d’embaucher 5 100 soldats et 2 000 policiers supplémentaires pour l’année 2018 » a souligné le ministre des Finances.



Nigeria : les jeunes filles enlevées par Boko Haram libérées



Les autorités locales de l’Etat de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé la libération de plusieurs jeunes filles portées disparues trois jours après une attaque de Boko Haram dans cette zone, rapporte l’AFP. Selon le porte-parole du gouverneur de l’Etat de Yobe, « certaines » des dizaines de lycéennes manquantes avaient été secourues et prises en charge par l’armée. Toutefois, il n’a pas précisé le nombre de lycéennes retrouvées ni les circonstances dans lesquelles elles avaient « été libérées des terroristes qui les avaient enlevées ».