Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 26/02/2018 – Bénin, Guinée, Mali, Nigeria : justice, grève, agriculture, coton

Bénin : les magistrats entament une grève à partir de ce lundi



L’Union nationale des magistrats du Bénin (UNAMAB) va entamer à partir de ce lundi 26 février 2018 une grève de protestation de cinq jours renouvelable par tacite reconduction, rapporte l’Agence de presse africaine. Les magistrats béninois exigent du gouvernement, selon la même source, « la rétrocession de l’intégralité des fonds illégalement, abusivement et arbitrairement défalqués sur les salaires du mois de février 2018 ».



Guinée : journée « ville morte » à Conakry



L’opposition guinéenne a décrété ce lundi 26 février 2018 journée « ville morte » qui conteste les résultats des élections communales du 4 février dernier, donnant la victoire au parti au pouvoir, RPG, rapporte le site d’information de Jeunes Afrique. Selon la même source, l’opposition guinéenne accuse le gouvernement guinéen d’avoir utilisé les moyens financiers et matériels de l’Etat pour influencer le scrutin.



Mali : Bamako, premier producteur de coton



Le Mali a réalisé sur une récolte de coton sur la saison 2017-2018 dépassant les 700 000 tonnes et devenant le premier pays producteur de l’Afrique devant le Burkina Faso, a annoncé le secrétaire exécutif de l’interprofessionnel du coton, Tiniougo Sangaré dans un entretien avec l’AFP au salon de l’Agriculture. « Cette année, le Mali a fait une très bonne récolte de coton et il est redevenu le premier producteur en Afrique, devant le Burkina » a-t-il indiqué, cité par la même source.



Nigéria : le gouvernement confirme la disparition des 110 étudiantes



Le président nigérian Muhammadu Buhari a confirmé ce lundi 26 février 2018 la disparition de 110 élèves de l’école publique de Dapchi, dans l’Etat de Yobé, une semaine après une attaque de leur école par des membres supposés de Boko Haram, rapporte l’AFP. « J’ai ordonné à toutes les agences de sécurité du pays de garantir la sécurité dans nos écoles et de ramener les filles kidnappées à leurs familles» a souligné le président nigérian lors d’une visite à la présidence d’anciens otages de Boko Haram, libérés au début du mois.