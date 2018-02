Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 27/02/2018 – Niger, Guinée, Nigeria, Sénégal, Mali : sécurité, état d’urgence, finances publiques, téléphonie, coopération.

Niger : l’état d’urgence prorogé dans les régions frontalières du Nigeria



Le gouvernement réuni en conseil des ministres le 26 février 2018 a prorogé l’Etat d’urgence dans les Régions de Diffa, de Tillabéry (Département de Ouallam, d’Ayorou, de Bankilaré, d’Abala et de Banibangou), et de Tahoua (Département de Tassara et de Tillia). Dans ces régions « les populations sont victimes de l’insécurité née de la présence de part et d’autre des frontières communes avec le Nigeria et le Mali, des éléments armés du groupe Boko Haram et de certaines organisations terroristes », rappelle le communiqué du gouvernement.



Guinée : les revenus des opérateurs de téléphonie en hausse de 11%



Les revenus des quatre opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès internet, a connu une hausse de 11%, entre 2016 et 2017, selon les résultats d’un audit de l’autorité de régulation des postes et télécommunications de Guinée (ARPT).



Nigeria : les recettes en baisse de 54 millions de dollars en janvier 2018



Les revenus enregistrés par le Nigeria on atteint environ 1,76 milliard de dollars en janvier 2018. Ceux-ci sont en baisse d’environ 54,4 millions de dollars par rapport aux revenus générés en décembre, a révélé le responsable de la comptabilité fédérale, Ahmed Idris, cité par Agence Ecofin. Selon lui, plusieurs facteurs qui ont eu un impact négatif sur les revenus du mois de janvier. «Les défis opérationnels ont provoqué une baisse des exportations de pétrole brut de 0,36 million de barils. Ce qui a réduit le revenu de ventes à l'exportation pour la fédération de 113,86 millions de dollars», a déclaré M. Idriss.



Guinée : le gouvernement veut un recouvrement optimal de la taxe foncière



Le président guinéen Alpha Condé a demandé au ministre du Budget d’«accélérer la réforme de la taxe foncière» et de «veiller à son recouvrement de façon optimale», lit-on sur le site Guinée News. Selon la même source la taxe foncière a été instituée depuis 2016 mais les propriétaires de terrains et d’immeubles ne s'en ont jamais acquitté.



Mali - Sénégal : le président turc attendu à Bamako et à Dakar



Le Mali et le Sénégal sont les deux étapes ouest africaines de la tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a entamé le 26 février 2018 son périple par l’Algérie, ce sera ensuite le tour de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali.



Afrique subsaharienne : Standard and Poor’s prédit une hausse de l’endettement



Les 17 pays subsahariens notés par l’Agence Standard and Poor’s emprunteront l’équivalent de 57 milliards de dollars en 2018 soit une hausse de 7,4% par rapport à 2017. Le contenu de ce rapport a été relayé par Financial Afrik.