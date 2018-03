Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 28/02/2018- Mali, Nigeria, Bénin, Sénégal : attaque, Ségou, banque, UBA, santé, néphrologie, agriculture

Mali : l’explosion d’une mine fait six morts dans les rangs de l’armée malienne



Six militaires maliens ont été tués dans le centre du Mali dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, rapporte l’AFP. «Six militaires maliens ont été tués mardi à l'entrée de la localité de Dioura (centre) lorsque leur véhicule a sauté sur une mine», a déclaré une source militaire malienne, cité par l’AFP qui écrit aussi que les faits se sont déroulés dans l’après-midi du 27 février 2018, à environ 7 km à l'est de Dioura dans la zone de Ségou.



Nigeria : UBA obtient un prêt de 100 millions de dollars de la China Development Bank



Le groupe bancaire panafricain, United Bank for Africa (UBA) et la China Development Bank (CDB), ont annoncé le 27 février la signature d’un accord de prêt de 100 millions de dollars. Selon les informations que rapporte Financial Afrik, ce prêt va permettre à la banque d’origine nigériane de garantir un accès au financement aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les 19 pays africains où elle opère.



Sénégal : le ministre de la santé veut en arriver à la transplantation rénale



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué, le 27 février 2018 à Dakar, que la dialyse n’étant pas une panacée en matière de maladie rénale, son département ministériel ambitionne d’arriver à la transplantation. «De ce point de vue, le Sénégal est assez avancé et a déjà voté la loi en la matière », a-t-il confié lors d’une conférence de presse sanctionnant la visite au Sénégal de la directrice régionale pour l’Afrique de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), docteur Matshidiso Moeti.



Bénin : Abdoulayé Bio Tchané promet la restauration de 1, 25 millions de terres dégradées



Le ministre d’Etat béninois chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, a annoncé le 27 février 2018 que la moitié des terres dégradées entre 2000 et 2010 sera restaurée d’ici 2030. Environ 1,25 million d’hectares, sont donc concernés par cette annonce du ministre d’Etat, cité par Agence Ecofin lors d’un atelier national sur la gestion des terres et des paysages agro-forestiers au Bénin.