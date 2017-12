Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 28/12/2017- Mali, Niger, Burkina Faso, Togo : insécurité, coopération, transport, agriculture.

Mali : trois soldats tués dans une explosion d’une mine



Trois soldats maliens ont été tués ce jeudi 28 décembre 2017 dans une explosion de mine dans le centre du pays, a annoncé l'armée malienne. «Dans leur traque des terroristes, les Forces armées maliennes ont été victimes d'une explosion de mine. Cet incident s'est produit ce jeudi 28 décembre 2017 dans le secteur de Bulkessy (Mopti) à la frontière avec le Burkina-Faso », a indiqué l'armée malienne sur son site officiel.



Niger : signature de 16 accords de coopération avec le Maroc



Le Maroc et le Niger ont signé une dizaine d’accords de coopération, le 26 décembre 2017 à Rabat, apprend-on de source officielle. Les secteurs concernés par ces accords sont l’économie, le tourisme, la santé entre autres.



Burkina Faso : le gouvernement annonce un projet destiné à lutter contre les faux documents dans le secteur du transport



Le directeur général des transports terrestres et maritimes du Burkina Faso a annoncé la confection dans les cinq prochaines années de trois millions trois cents milles permis de conduire et cartes grises en vue de lutter contre la contrefaçon de ces documents. «Le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transports vise à miniaturiser les titres de transports au Burkina Faso», a affirmé, le lieutenant-colonel, Mamadou Boukouma, le 27 décembre 2017 à Ouagadougou. Le Coût de ce projet est estimé à 15 milliards FCFA.



Togo : don de 7 milliards de la BAD pour la promotion de l’agrobusiness



Le programme d'appui à la gouvernance et à la promotion de l'agrobusiness (PAGPA) au Togo a bénéficié d’un don de FCFA 7,47 milliards de la Banque africaine de développement (BAD), apprend-on de source officielle.